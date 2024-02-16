مجمع الملك سلمان للغة العربية يستقبل الدفة الثانية في مركز "أبجد"

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أعلن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، عن استقبال الدفعة الثانية للراغبين في الالتحاق بمركز "أبجد" لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، لتمكينهم من اكتساب ثقافة اللغة العربية.





بداية التسجيل في "أبجد" 15 من فبراير 2024



4 مستويات تعليمية تتوافق مع الإطار الأوروبي



تقدير برنامج نوعي في تدريس اللغات



تحقيق 4 مواصفات لخريجي البرنامج



16 ألفًا تقدموا في النسخة الأولى للبرنامج

