مجمع الملك سلمان للغة العربية يستقبل الدفة الثانية في مركز "أبجد"

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أعلن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، عن استقبال الدفعة الثانية
للراغبين في الالتحاق بمركز "أبجد" لتعليم اللغة العربية للناطقين
بغيرها، لتمكينهم من اكتساب ثقافة اللغة العربية.
بداية التسجيل في "أبجد" 15 من فبراير 2024ويساعد مركز "أبجد" على اندماجهم في المجتمع بواسطة بيئة تعليمية
جاذبة، وفُتح باب التسجيل للمشاركين ابتداءً من 15 من فبراير 2024م حتى 15 من مارس 2024م
على أن تكون الدراسة حضوريَّةً في الأول من سبتمبر المقبل.
ويتوافق البرنامج مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية (أحد برامج رؤية المملكة 2030)، ويندرج ضِمن جهود المملكة في دعم اللغة العربية، ونشر ثقافتها عالميًّا؛ بتقديم تعليمٍ متميزٍ في بيئةٍ ثقافيةٍ جاذبةٍ.
4 مستويات تعليمية تتوافق مع الإطار الأوروبيويشتمل البرنامج على أربعة مستويات تعليمية تتوافق مع الإطار الأوروبي (A1, A2, B1, B2)، ومدة كل
مستوى شهران، أي ما مجموعُه ثمانيةُ أشهر، ويتكون كل مستوى من (160) ساعةً
تعليميةً.
إضافةً إلى الأنشطة الثقافية الإثرائية، ويمكن للراغبين في الالتحاق بالبرنامج التسجيل من خلال موقع المجمع الرسمي (من هنا), وذلك بعد استيفاء الشروط التي حدَّدها المجمع.
تقدير برنامج نوعي في تدريس اللغات ويهدف المجمع إلى تقديم برنامجٍ نوعيٍّ
مصمّم وفقًا لأفضل المعايير العالمية في تدريس اللغات، ونشر اللغة العربية
والثقافة العربية السعودية عالميًّا؛ بإتاحة الاطلاع على تراثها، وعاداتها،
وتقاليدها، والتعرف إلى مناطقها السياحية والأثرية.
ويقدّم البرنامج التعليمي نموذجًا يجمع بين تعلم اللغة العربية وثقافتها، ومشاركة المتعلمين في المحادثات، وتبادل الآراء والتفاعلات الشفهية والكتابية؛ للتعبير عن أنفسهم ومشاعرهم، وممارسة اللغة في المواقف اللغوية المختلفة داخل البرنامج وخارجه.
تحقيق 4 مواصفات لخريجي البرنامجويسعى المجمع إلى تحقيق أربع مواصفات لخريجي البرنامج، وهي: ممارسة مهارات
اللغة العربية بمستوى أداء يتّفق مع أهداف البرنامج، وتوظيف خصائص اللغة العربية
الكتابية والشفهية في المهام اللغوية التي يؤديها المتعلم.
والتواصل لغويًّا واجتماعيًّا في البيئة العربية في مواقف عديدة حيوية، وسياقات لغوية مختلفة، إلى جانب تحديد أبرز جوانب الثقافة العربية والسعودية.
16 ألفًا تقدموا في النسخة الأولى للبرنامج يذكر أن في النسخة الأولى من هذا البرنامج تجاوز عدد المسجلين (16) ألف
متقدمٍ من مختلف دول العالم، يمثلون أكثر من (30) جنسيةً.
ويستهدف البرنامج قبول (150) متعلمًا ممّن تنطبق عليهم الشروط، ويعتمد البرنامج على منهج الوحدات الدراسية المتكاملة التي تشتمل على عناصر اللغة ومهاراتها.