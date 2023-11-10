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"مجلس التعاون": دعوة المملكة لقمة عربية طارئة رسالة للعالم

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جاسم البديوي
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قال الأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي، إن دعوة المملكة لقمة عربية طارئة بالرياض، رسالة قوية للعالم.

أهمية القمة العربية بالرياض تجاه غزة

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وفي تصريحات لـ "الإخبارية"، أكد أن أهمية القمة العربية التي تحتضنها المملكة هي نتاج الزخم الدبلوماسي للمملكة، بتوجيهات قادتها؛ لبلورة آفاق عربية تتميز بفاعلية وقدرة أكبر على التعامل مع التحديات الراهنة في المنطقة والعالم خاصة فيما يحدث على الساحة الفلسطينية وقصف غزة.

وأوضح البديوي أن التوقيت الزماني والمكاني للقمة العربية يشكل عاملًا حاسمًا في المُخرجات المرتقبة للقمة، بالنظر إلى ثقل المملكة في العمل الدبلوماسي العربي، فضلاً عن طبيعة الملفات المطروحة، والتي تتطلب تنسيقاً عربيًا على مستوى عال، تبذل لأجله المملكة جهوداً مشهودة على أكثر من صعيد.

المملكة تحظى بمكانة إقليمية ودولية مرموقة


وأضاف أن القمة تُعدّ دلالة واضحة على المكانة المرموقة التي تحظى بها المملكة إقليميًا ودوليًا، وشاهدًا على المصداقية التي تحظى بها في المحافل العالمية، باعتبار أن المملكة شريك استراتيجي مهم لكل الدول، وعنصر أساسي في أية معادلة إقليمية أو دولية تهدف إلى استتباب الأمن وإرساء دعائم الاستقرار.

ريادة المملكة في كافة المجالات


وأشار إلى أن القمة السعودية الأفريقية تعكس ريادة المملكة في المجالات كافة، مبينًا أن مجلس التعاون الخليجي يؤدي دورًا أساسيًا مع المملكة، لاستقرار المنطقة.

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