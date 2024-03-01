متى يتم الإعلان عن نتائج الرخصة المهنية التخصصي؟ .. توضيح مهم من تقويم التعليم

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تفاعلت هيئة تقويم التعليم والتدريب، مع تساؤلات واستفسارات بشأن موعد الإعلان عن نتائج الرخصة المهنية التخصصي.
نتائج اختبار الرخصة المهنية التخصصيوأوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية التخصصي.
وأكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه يمكن الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة باختبار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية من خلال موقع قياس عبر الرابط التالي "اضغط هنا".
التسجيل في اختبار الرخص المهنية التخصصيوهي خدمة إلكترونية تمكن الخريج وشاغلي الوظائف التعليمية من التسجيل في اختبار الرخص المهنية التخصصي (الرقمي) من خلال ملفه لدى موقع المركز الوطني للقياس.
متطلبات تقديم الخدمةلا توجد.
قنوات تقديم الخدمةالموقع الإلكتروني للمركز الوطني للقياس
خطوات تنفيذ الخدمة- الدخول على صفحة ملف المستفيد في موقع المركز الوطني للقياس، إدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور ثم (تسجيل الدخول).
- اختيار (الاختبارات المتاحة للتسجيل)، الضغط على (تسجيل) أسفل اختبار الرخصة المهنية التخصصي.
- قراءة "ملاحظـات قبـل التسجيـل" ثم الضغط على (متابعة).
- قراءة " إقرار وتعهد الشروط والأحكام الخاصة بالاختبـارات" والموافقة عليــها ثم (التالي)، وللاطلاع على - دليل التخصصات الضغط على أيقونة (هنا) أسفل الصفحة.
- قراءة “سياسات المركز الوطني للقياس” والموافقة عليها عن طريق اختيار (أوافق على التعليمات) ثم الضغط على التالي.
- تحديد المدينة ومركز الاختبـار، ثم تحديد موعد الاختبار، مراجعة معلومات الاتصال ثم الضغط على (تأكيد حجز الموعد).