متلبسًا بالحطب المحلي.. دوريات إدارة المجاهدين تضبط مخالفًا لنظام البيئة

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متابعة تسويق وبيع الحطب المحلي



إحباط تهريب 330 كيلوجرامًا من نبات القات



ضبط شخصين لترويجه مادة الهروين المخدر



ضبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة القصيم، مواطنا مخالفا لنظام البيئة بحوزته حطبا محليا معروضا للبيع، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.وحثت الإدارة العامة للمجاهدين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.وفي وقت سابق، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.ففي منطقة عسير، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة محاولة تهريب 300 كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.وفي جدة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهم 1.9 كيلوجرامًا من مادة الهيروين المخدر و 220 جرامًا من مادة الميثامفيتامين الشبو المخدر.وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.