الأربعاء، 22 جمادى الأولى 1445 ، 06 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

متلبسًا بالحطب المحلي.. دوريات إدارة المجاهدين تضبط مخالفًا لنظام البيئة

دوريات الأمن
دوريات الأمن
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
ضبطت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة القصيم، مواطنا مخالفا لنظام البيئة بحوزته حطبا محليا معروضا للبيع، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
اضافة اعلان

متابعة تسويق وبيع الحطب المحلي

ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الداخلية لنشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر عن هذا النشاط عبر مختلف المنصات.

تابع قناة صحيفة تواصل الالكترونية في واتساب بالضغط هنا


وحثت الإدارة العامة للمجاهدين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(996) و(999) في بقية مناطق المملكة.

وفي وقت سابق، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.

إحباط تهريب 330 كيلوجرامًا من نبات القات

ففي منطقة عسير، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة محاولة تهريب 300 كيلوجرام من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.

ضبط شخصين لترويجه مادة الهروين المخدر

وفي جدة، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 3 مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويجهم 1.9 كيلوجرامًا من مادة الهيروين المخدر و 220 جرامًا من مادة الميثامفيتامين الشبو المخدر.
وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

اقرأ أيضا

IMG-20231206-WA0020
8:24 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

الرئيس الروسي يصل الرياض .. وأمير المنطقة في مقدمة مستقبليه

اختبارات 11
8:00 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني وتفاصيل الإجازات

مساند
7:22 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

مساند توضح تكاليف استقدام العمالة المنزلية من أوغندا

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
7:21 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

"تم إنهاء عقد عملي بموجب المادة 75 فهل أستحق تعويض ساند؟".. التأمينات ترد

اقرأ أيضا

شرف الزمان والمكان.. هكذا بدت الكعبة المشرفة تحت زخات المطر (فيديو)

وزير المالية: العام الجاري سينتهي بإنفاق رأس مالي يتجاوز الـ 200 مليار ريال

"الإرشاد الزراعي" يكشف سبب تشقق ثمار الحمضيات

شاهد.. أمطار غزيرة على أحياء غرب مكة المكرمة

متى يمكن الاشتراك في نظام التأمينات بعد الالتحاق بالعمل؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

دوريات امنية - عسير - البيئة 9:48 م الإثنين، 04 ديسمبر 2023

في جدة وجازان .. الإطاحة بمروجي السموم قبل توزيعها

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض 6:53 م السبت، 02 ديسمبر 2023

دوريات الأمن بجدة تضبط 4 مقيمين وتكشف جنسيتهم.. ماذا كانوا يفعلون؟

خ789789 4:43 م الخميس، 30 نوفمبر 2023

تحرك سريع.. ضبط شخصين بمنطقة القصيم ارتكبا هذا الأمر

الامن العام1 7:03 م الأربعاء، 08 نوفمبر 2023

عاجل.. دوريات الأمن تداهم استراحة في نجران وتكتشف الصدمة

اقرأ أيضا

ولى العهد السعودي
5:13 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

بعد إعلان ميزانية عام 2024م .. ولي العهد: نمضي لمستقبل أفضل يليق بمكانة المملكة

أخبار السعودية
5:02 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. أكثر من 3 آلاف قطعة أرض مجانية ووقف الدعم السكني عن هؤلاء

6756876
5:01 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد

الهيئة العامة للطرق
4:53 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

المملكة أول دولة في الشرق الأوسط تنشيء حسابًا في منظمة "IRAP" العالمية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

قناة السويس
8:26 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

سفينة ضخمة تصطدم بجسر أثناء مرورها من قناة السويس.. وبيان عاجل من الهيئة

IMG-20231206-WA0020
8:24 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

الرئيس الروسي يصل الرياض .. وأمير المنطقة في مقدمة مستقبليه

اختبارات 11
8:00 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني وتفاصيل الإجازات

مساند
7:22 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

مساند توضح تكاليف استقدام العمالة المنزلية من أوغندا

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
7:21 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

"تم إنهاء عقد عملي بموجب المادة 75 فهل أستحق تعويض ساند؟".. التأمينات ترد

الخدمات الطبية بوزارة الداخلية - حساب المواطن - الحج - الصحة
7:20 م الأربعاء، 06 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يوضح حقيقة وقف الدعم الإضافي