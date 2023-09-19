متخصص: إعادة العقار المعيوب لأصحابه إلا في هذه الحالة

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أكد أمين لجنة المساهمات العقارية، الدكتور بدر الشويعر، على أنه إذا تبين للمشتري وجود خلل أو عيب في العقار، يحق له فسخ البيع واسترداد قيمته. اضافة اعلان

وأضاف، إلا إذا تراضى البائع والمشتري على الأرش (تسلم مقدار النقص من قيمة العقار)، ويقدر النقص بحسب قيمة الشراء.





رد العقار المعيوب لأصحابه





يضمن البائع سلامة المبيع





فسخ البيع أو الإمساك





الحق في التعويض عن الضرر





الخلل ينقص من الثمن



جاء ذلك تعليقًا على ما تناولته وسائل الإعلام مؤخرا، حول إلزام المحكمة لأحد البنوك بإعادة مليون و900 ألف ريال لمواطن اشترى فيلا في جدة، بسبب العيوب الهندسية.وأشار الشويعر إلى نص المادة 338 من نظام المعاملات المدنية الذي يقول:1- يضمن البائع عند تسليم المبيع سلامته من أي عيبٍ ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه، والمستفادة مما هو مبين في العقد، أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء، أو الغرض الذي أعد له. ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده.2- إذا ظهر في المبيع عيب كان المشتري مخيَّرًا بين طلب فسخ البيع أو إمساك المبيع والرجوع على البائع بفرق الثمن، وهو نسبة قيمة المبيع سليمًا إلى قيمته معيبًا من الثمن. وللبائع أن يتوقَّى ذلك بإحضار بديلٍ مماثلٍ للمبيع غير معيبٍ.3- للمشتري في الحالات الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة الحق في التعويض عما يلحقه من ضرر إن كان له مقتضٍ.وقال الشويعر إن ضابط العيب هو ما يُنقص ثمن المبيع عند التجار وأصحاب الخبرة.وأن خيار العيب هو ما يكون للمشتري الحق في فسخ العقد نتيجة وجود خلل في السلعة التي اشتراها، أو أنه يقبل بوجود ذلك الخلل، وهذا الخلل ينقص من ثمن السلعة.