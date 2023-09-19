متخصص: إعادة العقار المعيوب لأصحابه إلا في هذه الحالة

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أكد أمين لجنة المساهمات العقارية، الدكتور بدر الشويعر، على أنه إذا تبين
للمشتري وجود خلل أو عيب في العقار، يحق له فسخ البيع واسترداد قيمته.
وأضاف، إلا إذا تراضى البائع والمشتري على الأرش (تسلم مقدار النقص من قيمة العقار)، ويقدر النقص بحسب قيمة الشراء.
جاء ذلك تعليقًا على ما تناولته وسائل الإعلام مؤخرا، حول إلزام المحكمة لأحد البنوك
بإعادة مليون و900 ألف ريال لمواطن اشترى فيلا في جدة، بسبب العيوب الهندسية.
رد العقار المعيوب لأصحابه
وأشار الشويعر إلى نص المادة 338 من نظام المعاملات المدنية الذي يقول:
1- يضمن البائع عند تسليم
المبيع سلامته من أي عيبٍ ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه،
والمستفادة مما هو مبين في العقد، أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء، أو الغرض الذي
أعد له. ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده.
يضمن البائع سلامة المبيع
2- إذا ظهر في المبيع عيب
كان المشتري مخيَّرًا بين طلب فسخ البيع أو إمساك المبيع والرجوع على البائع بفرق
الثمن، وهو نسبة قيمة المبيع سليمًا إلى قيمته معيبًا من الثمن. وللبائع أن
يتوقَّى ذلك بإحضار بديلٍ مماثلٍ للمبيع غير معيبٍ.
فسخ البيع أو الإمساك
3- للمشتري في الحالات الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة الحق في
التعويض عما يلحقه من ضرر إن كان له مقتضٍ.
الحق في التعويض عن الضرر
وقال الشويعر إن ضابط العيب هو ما يُنقص ثمن المبيع عند التجار وأصحاب الخبرة.