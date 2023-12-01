متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة: نحن على أبواب كارثة.. مجاعة وأوبئة في غزة

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قال متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور سامر الجطيلي، إن الوضع في قطاع غزة لا يطمئن ولا يبشر بخير، محذرًا: نحن على أبواب كارثة. اضافة اعلان

وقال في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، إن هناك علامات ومظاهر للمجاعة في شمال غزة تحديدًا، مشيرًا إلى انتشار الأوبئة كالتهاب الكبدي الوبائي (فيروس سي)، الذي ينتشر نتيجة المياه الملوثة.

ولفت الجطيلي أيضًا إلى انتشار الإسهال الحاد بين الأطفال نتيجة المياه الملوثة.





استهداف 59 منشأة صحية







متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة د. سامر الجطيلي: الأوبئة منتشرة في غزة نظرا لتلوث المياه واستنزاف المنشآت الصحية في الحربpic.twitter.com/5tyVtDEIuD #الإخبارية فيديو | " بداية مظاهر لمجاعة في شمال #غزة متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة د. سامر الجطيلي: الأوبئة منتشرة في غزة نظرا لتلوث المياه واستنزاف المنشآت الصحية في الحرب #برنامج_120 December 1, 2023

وأوضح أن عدد المستشفيات العاملة في قطاع غزة تبلغ 9 مستشفيات، ووفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية، فإن 59 منشأة صحية تم استهدافها خلال الحرب، بينما يقدر عدد الذين قتلوا من الطواقم الطبية في المستشفيات 65 طبيبًا وممرضًا.وبين أن عدد المدنيين الذين قتلوا في محيط المستشفيات طلبًا للأمان ومحاولة النجاة أكثر من 750 قتيلاً، فضلاً عن قتل أكثر من 200 من العاملين بمنظمة الأونروا- وكالة غوث لتشغيل اللاجئين.