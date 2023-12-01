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متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة: نحن على أبواب كارثة.. مجاعة وأوبئة في غزة

غزة
تفاقم الوضع الإنساني في القطاع
أ أ
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قال متحدث مركز الملك سلمان للإغاثة، الدكتور سامر الجطيلي، إن الوضع في قطاع غزة لا يطمئن ولا يبشر بخير، محذرًا: نحن على أبواب كارثة. اضافة اعلان
وقال في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، إن هناك علامات ومظاهر للمجاعة في شمال غزة تحديدًا، مشيرًا إلى انتشار الأوبئة كالتهاب الكبدي الوبائي (فيروس سي)، الذي ينتشر نتيجة المياه الملوثة.  
ولفت الجطيلي أيضًا إلى انتشار الإسهال الحاد بين الأطفال نتيجة المياه الملوثة. 

استهداف 59 منشأة صحية 

وأوضح أن عدد المستشفيات العاملة في قطاع غزة تبلغ 9 مستشفيات، ووفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية، فإن 59 منشأة صحية تم استهدافها خلال الحرب، بينما يقدر عدد الذين قتلوا من الطواقم الطبية في المستشفيات 65 طبيبًا وممرضًا.
وبين أن عدد المدنيين الذين قتلوا في محيط المستشفيات طلبًا للأمان ومحاولة النجاة أكثر من 750 قتيلاً، فضلاً عن قتل أكثر من 200 من العاملين بمنظمة الأونروا- وكالة غوث لتشغيل اللاجئين.  

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