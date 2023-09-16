السبت، 01 ربيع الأول 1445 ، 16 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

متحدث الوطني للأرصاد يكشف العلاقة بين الحالة الجوية بجازان والعاصمة المقدسة

انذار-احمر-مكة-امطار-الارصاد-768x440
الأرصاد
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
قال المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، إن الحالة الجوية بجازان شبيهة بما تعرّضت له العاصمة المقدّسة الشهر الماضي.

سرعة الرياح

 
وأوضح القحطاني عبر حسابه في منصة "إكس"، أن  سرعة الرياح على جازان سجلت 65 كم/س بسبب الرياح الهابطة الشديدة السرعة المصاحبة للعواصف الرعدية الممطرة، مشيراً إلى أن أعلى كمية أمطار بلغت 10 ملم، وفقاً للمحطة المأهولة.
اضافة اعلان
وأضاف أن مركز الأرصاد أنذر عنها بوقتٍ كافٍ، وفقاً لآلية الإنذار من الظواهر الجوية.

المركز الوطني للأرصاد



في وقت سابق ، نبّه المركز الوطني للأرصاد، من رياح شديدة تتراوح سرعتها ما بين (40 - 49) كم/ساعة على محافظتي جدة ورابغ، وكذلك الشعيبة.

وأضاف المركز في تقرير له اليوم: تشمل تأثيرات الحالة المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج.

موعد نهاية الحالة

 

 وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السابعة مساءً.

رياح نشطة


كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة ‏حائل اليوم، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل المناطق ‏المفتوحة والطرق السريعة‎.

 وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة التاسعة مساءً‎.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق


وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المناطق:

1 - منطقة نجران، وتشمل " ثار وحبونا وخباش وشرورة ويدمة وبدر الجنوب".

2 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل “الحناكية والمهد ووادي الفرع والعلا والعيص وخيبر والريس وينبع”.
3 - منطقة القصيم، وتشمل، " الخبراء والريس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور".
4 - منطقة حائل، وتشمل" الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة والكهفة والمستجدة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة وموقق".


5 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.

6 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الطائف وأضم وميسان وخليض والقنفذة والليث وبحرة وجدة والكامل والجموم والعاصمة المقدسة والشعيبة ورابغ والخرمة والموية وتربة ورنية".


7 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.

8 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

الحالة المطرية تستمر حتى التاسعة مساءً



وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

اقرأ أيضا

نوابغ المستقبل
4:02 م السبت، 16 سبتمبر 2023

غداً.. إعلان الدفعة الثانية من المتأهلين لبرنامج "نوابغ المستقبل"

امطار المدينة
3:03 م السبت، 16 سبتمبر 2023

متبقي 6 ساعات.. الأرصاد تصدر تحذيرًا على المدنية المنورة

الداخلية
1:55 م السبت، 16 سبتمبر 2023

أنهى حياة وافد بطريقة بشعة.. بيان عاجل من الداخلية بشأن جريمة "عبدالله القحطاني"

رياح شديدة
1:25 م السبت، 16 سبتمبر 2023

تحذير من رياح شديدة تصل سرعتها لأكثر من 40 كيلو مترًا في الساعة على هذه المناطق

اقرأ أيضا

حشود ضخمة .. الآلاف يشيعون الحكم السابق "حسن البحيري" في مقبرة النسيم

مصادرة سكنهم والتشهير بهم.. الداخلية تعلن عن الإطاحة بـ 15 في جريمة كبرى

التأمينات تكشف معلومات مهمة بشأن نظام تبادل المنافع

منها 8 مزادات بمكة.. إنفاذ يعلن عن أكثر من 200 فرصة عقارية بهذه المناطق

. نزاهة تحقق مع 340 مشتبهاً بالفساد وتوقف 134 مواطناً ومقيماً

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

عاصفة ترابية وأمطار رعدية وزخات من البرد 5:01 م السبت، 02 سبتمبر 2023

شاهد.. ماذا رصدت رادارات الطقس على عسير وجازان والباحة ومكة؟

الطقس - الامطار - امطار سحب رعدية - ارشيفية 6:36 م الجمعة، 01 سبتمبر 2023

إنذار أحمر حتى 11 مساءً.. تحذير عاجل لـ“الأرصاد” من أمطار غزيرة بعدة مناطق

أمطار مكة 4:55 م الخميس، 31 أغسطس 2023

شاهد.. بردية قوية تضرب محافظة هروب بمنطقة جازان

أمطار الطقس 8:54 ص الخميس، 31 أغسطس 2023

إنذار أحمر حتى 11 مساءً.. تحذير لـ"الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق

اقرأ أيضا

مساكن الحجاج
8:59 ص السبت، 16 سبتمبر 2023

إجراءات وقائية مبكرة.. للكشف على مساكن الحجاج للعام الجاري

قغفقفغ
1:26 ص السبت، 16 سبتمبر 2023

القبض على شخصين في الرياض بسبب مخالفتهما الآداب العامة

تيك توك
1:22 ص السبت، 16 سبتمبر 2023

بسبب الأطفال.. الاتحاد الأوروبي يغرم تيك توك

مواقيت الصلاة
12:25 ص السبت، 16 سبتمبر 2023

السبت 1 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الداخلية
1:55 م السبت، 16 سبتمبر 2023

أنهى حياة وافد بطريقة بشعة.. بيان عاجل من الداخلية بشأن جريمة "عبدالله القحطاني"

رياح شديدة
1:25 م السبت، 16 سبتمبر 2023

تحذير من رياح شديدة تصل سرعتها لأكثر من 40 كيلو مترًا في الساعة على هذه المناطق

البحيري
1:17 م السبت، 16 سبتمبر 2023

حشود ضخمة .. الآلاف يشيعون الحكم السابق "حسن البحيري" في مقبرة النسيم

الداخلية
1:10 م السبت، 16 سبتمبر 2023

مصادرة سكنهم والتشهير بهم.. الداخلية تعلن عن الإطاحة بـ 15 في جريمة كبرى

خدمة القسط الميسر
12:59 م السبت، 16 سبتمبر 2023

هل برنامج القسط الميسر لمدة شهر أو أكثر؟.. "سكني" يرد

التأمينات الاجتماعية
12:57 م السبت، 16 سبتمبر 2023

التأمينات تكشف معلومات مهمة بشأن نظام تبادل المنافع