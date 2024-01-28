متحدث "الموارد": الوزارة حريصة على توفير وظائف للخريجين لا تشترط الخبرة

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أكد متحدث وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، محمد الرزقي، أن الوزارة تعمل بالشراكة مع كافة القطاعات لتوفير العديد من الفرص الوظيفية المناسبة للخريجين ولا تشترط الخبرة. اضافة اعلان





"الموارد" توفر فرصًا وظيفية للخريجين لا تشترط الخبرة



برنامج "جدير" يؤهل الكفاءات الوطنية لسوق العمل



مناقشة "يشترط الخبرة" في مجلس الشورى



بعض شركات القطاع الخاص تشترط خبرة 5 سنوات وأكثر



وقال: عملنا في الوزارة على برنامج "جدير" لتأهيل المتميزين ويهدف البرنامج إلى تدريب حديثي التخرج على رأس العمل وتزويدهم بالمهارات اللازمة لتلبية احتياجات السوق بكفاءة، وفقًا لـ "الرياض".ويتيح البرنامج استقطاب الكوادر الوطنية المميزة من حديثي التخرج، ودعمهم وتمكينهم وتأهيلهم للحصول على فرص عمل مناسبة داخل الوزارة بعد اجتيازهم مدة البرنامج الذي يستمر 12 شهراً.ويشمل التدريب عدداً من المجالات في الإدارة والأعمال، والموارد البشرية، والمجالات التقنية، والمالية، والقانونية وغيرها.ويأتي برنامج "جدير" ضمن جهود وزارة الموارد في تعزيز القدرات الوطنية وتحسين الكفاءات من الشباب السعودي وتعزيز الاستثمار في الموارد البشرية.وفي هذا الإطار، تحدث عضو مجلس الشورى، الدكتور فيصل الطميحي، عن شرط توفر الخبرة في وظائف القطاع الخاص، ووصف هذا الشرط بأنه سبب رئيس في زيادة نسبة البطالة بين المواطنين.وقال إن هناك توسع غير المبرر في اشتراط توفر الخبرة على المواطنين السعوديين الذين يرغبون الالتحاق بسوق العمل.وأضاف، أحيانًا نجد أن بعض شركات ومؤسسات القطاع الخاص يجعلوا الخبرة المطلوبة في الوظيفة المعلن عنها تتجاوز المعقول، عندما يحددون خمس سنوات أو أكثر.وأشار الطميحي إلى أن شرط الخبرة هذا، طالما هو لا يتوفر في أبنائنا وبناتنا الذين أصيبوا بالإحباط نتيجة ذلك، جُعل منه حجة لاستقدام أيدي أجنبية عاملة تملك الخبرة.