متحدث "التعليم" يكشف عن تحول إستراتيجي في عمل الوزارة

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كشف المتحدث باسم وزارة التعليم، صالح الثبيتي، أن الوزارة تعمل على التحول لتكون مشرّعاً ومنظّماً وداعماً إستراتيجياً للعملية التعليمية. اضافة اعلان





تطوير عمليات التعليم والتعلم



هيكلة إدارات التعليم



وأضاف أنها ستقوم بإسناد كل ما يتعلق بالأعمال التشغيلية لشركة تطوير، وبهذا تركز وزارة التعليم، على تطوير عمليات التعلم والتعليم من جهة.بينما تعمل شركات تطوير على إنجاز الأعمال التشغيلية كالبناء والصيانة وغيرهما ورفع كفاءتها من جهة أخرى، وفقًا لـ"عكاظ".وأضاف: أعادت الوزارة هيكلة إدارات التعليم، وربط الإدارات التعليمية بالمحافظات في الإدارات العامة للتعليم بالمناطق.وأوضح أنه بذلك يقل عدد الإدارات المرتبطة مباشرة بالوزارة إلى 16 إدارة تعليمية، بعد أن كانت 47 إدارة تعليمية، وذلك تعزيزاً للحوكمة، وتمكين إدارات التعليم، وفق التحول الذي تعيشه المنظومة التعليمية في المملكة.