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متحدث الأرصاد: لهذه الأسباب المملكة لم تسجل عواصف غبارية خلال عام 2023

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متحدث الأرصاد
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كشف المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن المملكة لم تسجل عواصف غبارية خلال عام2023.

أسباب عدم تسجيل عواصف غباريةاضافة اعلان

وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية،  أن ذلك يأتي نتيجة كثافة الأمطار وزيادة المساحات الخضراء ومبادرات التشجير.


كلمة السر.. مبادرة السعودية الخضراء

وأضاف أن من أهم الأسباب في عدم تسجيل عواصف غبارية العام المنصرم، هي المبادرات البيئية التي أطلقتها المملكة مثل مبادرة السعودية الخضراء وغيرها.

أهمية الأمطار المتساقطة على المملكة

وأكد أن الأمطار المتساقطة على المملكة أسهمت بشكل كبير في عدم نقل الأتربة والغبار من الدول المجاورة والتي تؤثر في مدى الرؤية الأفقية.

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