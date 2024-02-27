متحدث الأرصاد: لهذه الأسباب المملكة لم تسجل عواصف غبارية خلال عام 2023

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كشف المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن المملكة لم تسجل عواصف غبارية خلال عام2023.





أسباب عدم تسجيل عواصف غبارية



وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية، أن ذلك يأتي نتيجة كثافة الأمطار وزيادة المساحات الخضراء ومبادرات التشجير.





كلمة السر.. مبادرة السعودية الخضراء



أهمية الأمطار المتساقطة على المملكة



pic.twitter.com/qNNsiUvNQt فيديو | متحدث مركز الأرصاد حسين القحطاني: المملكة لم تسجل عواصف غبارية خلال عام 2023 نتيجة كثافة الأمطار وزيادة المساحات الخضراء ومبادرات التشجير #برنامج_اليوم February 27, 2024

وأضاف أن من أهم الأسباب في عدم تسجيل عواصف غبارية العام المنصرم، هي المبادرات البيئية التي أطلقتها المملكة مثل مبادرة السعودية الخضراء وغيرها.وأكد أن الأمطار المتساقطة على المملكة أسهمت بشكل كبير في عدم نقل الأتربة والغبار من الدول المجاورة والتي تؤثر في مدى الرؤية الأفقية.