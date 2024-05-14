الثلاثاء، 06 ذو القعدة 1445 ، 14 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

متحدث الأرصاد: الصيف يبدأ في هذا الموعد وارتفاع الحرارة بالمنطقة الوسطى

متحدث الارصاد
متحدث الأرصاد
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
قال المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني إن يوم 1 يونيو المقبل سيكون بداية فصل الصيف، ويُتوقَّع أن تشهد المنطقة الوسطى درجات حرارة مرتفعة.اضافة اعلان

حالة جديدة من الأمطار

وأضاف القحطاني، لقناة الإخبارية: "أن هناك حالة جديدة من الأمطار ستشهدها معظم المناطق، خاصة الشمالية والمرتفعات الشرقية وأجزاء من الوسطى والمناطق الجنوبية، وتكون أمطارًا متوسطة إلى غزيرة في نهاية فصل الربيع".

ارتفاع درجات الحرارة

وتابع متحدث الأرصاد: "ستشهد مناطق المملكة ارتفاعًا نسبيًّا في درجات الحرارة، خاصة في فترة الظهيرة، وهو ملاحظ هذه الأيام مع اقترابنا من فصل الصيف.
وأضاف أن مركز الأرصاد، رصد درجات حرارة مرتفعة نسبيًّا، تتجاوز الـ 40 درجة في الظل، خاصة في الظهيرة، بعدد من المناطق، خاصة الساحلية منها، وأيضًا العاصمة المقدسة.
وختم القحطاني بقوله : "من المتوقع في 1 يونيو المقبل مع بداية فصل الصيف ارتفاع درجات الحرارة؛ لتكون من حارة إلى شديدة الحرارة على بعض المناطق، خاصة كلما اتجهنا شرقًا، وبالمناطق الوسطى".

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية.

تأثير الرياح النشطة

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك تمتد إلى أجزاء من منطقتي حائل والمدينة المنورة.
 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول ليلاً شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة باتجاه مضيق باب المندب.

اقرأ أيضا

عاجل.. مساند: سحب ترخيص 70 مكتب استقدام وإيقاف 9 آخرين.. التفاصيل

نائب أمير منطقة مكة المكرمة: "لاحج بلا تصريح" وستطبق الأنظمة بكل حزم

في حائل ومحمية الإمام عبدالعزيز.. القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفات جديدة

عاجل.. سكني يوضح الحل المناسب.. التزامه الحالي 45% والبنك يرفض التمويل؟

خلال 4 شهور.. استعادة أراضي حكومية مساحتها 6.470 م2 بالرس

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

GM4Zf_2XIAAnGKH 4:21 م الأربعاء، 08 مايو 2024

طقس الربيع.. "الحصيني" يُحذر من تقلبات جوية مع أمطار ورياح مغبرة وتذبذب درجات الحرارة

أمطار المملكة 2 9:04 م الثلاثاء، 23 أبريل 2024

عاجل.. توقعات بأمطار غزيرة على ثلاث مناطق في هذا الموعد

طقس حار - الطقس - درجة الحرارة - الصيف 11:25 ص الثلاثاء، 23 أبريل 2024

أعلاها 44 بمكة.. ارتفاع درجات الحرارة المسجلة اليوم بالمملكة

درجات الحرارة - درجة الحرارة - الصيف 11:36 ص الإثنين، 22 أبريل 2024

درجات الحرارة.. مكة الأعلى اليوم بـ 40 مئوية