متحدث الأرصاد: الصيف يبدأ في هذا الموعد وارتفاع الحرارة بالمنطقة الوسطى

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قال المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني إن يوم 1 يونيو المقبل سيكون بداية فصل الصيف، ويُتوقَّع أن تشهد المنطقة الوسطى درجات حرارة مرتفعة.



حالة جديدة من الأمطار



ارتفاع درجات الحرارة



توقعات حالة الطقس



تأثير الرياح النشطة



فيديو | متحدث الأرصاد حسين القحطاني: 1 يونيو سيكون بداية فصل الصيف, والمنطقة الوسطى ستشهد درجات حرارة مرتفعة#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/3mI5o04rNJ — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 13, 2024

وأضاف القحطاني، لقناة الإخبارية: "أن هناك حالة جديدة من الأمطار ستشهدها معظم المناطق، خاصة الشمالية والمرتفعات الشرقية وأجزاء من الوسطى والمناطق الجنوبية، وتكون أمطارًا متوسطة إلى غزيرة في نهاية فصل الربيع".وتابع متحدث الأرصاد: "ستشهد مناطق المملكة ارتفاعًا نسبيًّا في درجات الحرارة، خاصة في فترة الظهيرة، وهو ملاحظ هذه الأيام مع اقترابنا من فصل الصيف.وأضاف أن مركز الأرصاد، رصد درجات حرارة مرتفعة نسبيًّا، تتجاوز الـ 40 درجة في الظل، خاصة في الظهيرة، بعدد من المناطق، خاصة الساحلية منها، وأيضًا العاصمة المقدسة.وختم القحطاني بقوله : "من المتوقع في 1 يونيو المقبل مع بداية فصل الصيف ارتفاع درجات الحرارة؛ لتكون من حارة إلى شديدة الحرارة على بعض المناطق، خاصة كلما اتجهنا شرقًا، وبالمناطق الوسطى".وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - بأن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية.كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك تمتد إلى أجزاء من منطقتي حائل والمدينة المنورة.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول ليلاً شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة باتجاه مضيق باب المندب.