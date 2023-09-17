متحدث الأحساء يكشف تفاصيل مشروع للتخلص من البعوض والذباب

مكافحة الذباب



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الحفاظ على صحة الإنسان:



خرائط بيئية:



بدأت أمانة الأحساء في تنفيذ مشروع لمكافحة آفات الصحة العامة بمقر إدارة الاصحاح البيئي.وقال أمين الأحساء، المهندس عصام الملا، إن المشروع يُمثل استكمالاً لمنظومة المشاريع الأخرى الهادفة إلى الحد من ظهور الأمراض المرتبطة بآفات الصحة العامة وخفضها إلى مستويات لا تُشكل أي خطورة صحية للإنسان.بينما أوضح متحدث أمانة الأحساء، خالد بووشل، إن المشروع يهدف إلى مكافحة الذباب والبعوض "الحشرات الطائرة“ والحشرات الزاحفة والقوارض ومكافحة الكلاب الضالة والعقورة بالطرق الرحيمة وتقليل مصادر التوالد لنواقل الأمراض.وأضاف: كما يهدف المشروع لمكافحة الآفات البيئية التي تظهر وتحددها الإدارة، تقليل كثافة الناقل ”البعوض والذباب" حتى لا تُمثل مشكلة صحية، وتعزيز مساعي مشاركة المجتمع في برامج المكافحة الشاملة لنواقل الأمراض.وأشار إلى أن مشروع مكافحة آفات الصحة العامة الجديد لأمانة الاحساء شهد "تعزيز الكادر الفني المختص في أعمال مكافحة الآفات، وإضافة مختبر حشري متكامل لإجراء التجارب والأبحاث ذات الصلة،وتابع: كما يتم إدخال خرائط بيئية لحظية لمواقع بؤر الآفات لتوجيه عمليات المكافحة ميدانياً، وإضافة مصائد إلكترونية ذكية للحشرات مرتبطة بنظام تحكم عن بُعد.وواصل: كما تم توفير أجهزة ذبذبات فوق صوتية تساعد في طرد الحيوانات الضالة والقوارض من المواقع الحيوية وكذلك وسائل مكافحة الكلاب الضالة والأخرى العقورة التي قد تهدد وتشكل خطر على حياة البشر".وقامت الأمانة ممثلة بإدارة الإصحاح البيئي بأعمال المكافحة على مستوى النطاق الإداري للأمانة، وقد تم تقسيم نطاق المهام إلى 4 قطاعات ”الهفوف، المبرز، العيون، البلدات، بهدف تجويد العمل ومتابعة الأعمال.وتضم الإدارة فرقة طوارئ لتلقي ومعالجة الحالات الطارئة على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع، إضافةً إلى جدولة خطة طوارئ للتعامل مع موسم الأمطار ومواسم تكاثر آفات الصحة العامة خلال العام.