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مبادرة "في شهر الخير أبشر بالخير 4" تسهم بـ 500 ألف ريال لكسوة العيد ومشتريات للمستفيدين برفحاء

أمير الشمالية يدشن المبادرة
مبادرة في شهر الخير أبشر بالخير 4
أ أ
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 أسهمت مبادرة "في شهر الخير أبشر بالخير " بنسختها الرابعة، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في إيداع 354,600 ريال تمثل كسوة العيد للمستفيدين من خدمات جمعية رفحاء الخيرية، بدعم من منصة إحسان للعمل الخيري.اضافة اعلان

مبادرة في شهر الخير أبشر بالخير 4

 وانتهت الجمعية ضمن المبادرة من توزيع 2,000 كوبون مشتريات متنوعة للمستفيدين بمبلغ 200,000 ريال، بدعم من مؤسسة عبدالله العثيم وأولاده الخيرية.
 يذكر أن جمعية رفحاء الخيرية وزعت أكثر من 350 وجبة يومياً للصائمين المسافرين عبر الطريق الدولي الذين يتزامن مرورهم مع وقت الإفطار، بالإضافة لتوزيع 150 وجبة يومياً على المستفيدين من خدمات الجمعية، بمشاركة عدد من المتطوعين المعتمدين لدى الجمعية، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الداعمة للعمل التطوعي، وتحقيقاً للأجر في تفطير الصائمين وإظهار روحانية الشهر الكريم، إضافة إلى تعزيز مكانة العمل التطوعي وغرس القيم الإيجابية في المجتمع، وبث روح التعاون.

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