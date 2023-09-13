الأربعاء، 28 صفر 1445 ، 13 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

ما هي خطوات تعديل البيانات للمشتركين.. شركة الكهرباء توضح؟

هيئة تنظيم المياه والكهرباء
شركة الكهرباء
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook


أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، طريقة تعديل بيانات المشتركين بكل سهولة وكذلك تعديل المعلومات الشخصية.

خطوات تعديل بيانات 
اضافة اعلان
جاء ذلك في رد من الشركة، عبر حسابها الرسمي العناية بالمشتركين، ردا على سؤال مواطنة، استفسرت بشأن تعديل البيانات.
وأجابت الشركة، بقولها: "وعليكم السلام ، الموضوع سهل وبسيط يمكنك تعديل المعلومات الشخصية من الموقع او التطبيق من خلال الخطوات التالية:
- من الصفحة الرئيسية
- الدخول على الحساب
- الدخول على معلوماتي الشخصية
- إجراء التعديل المطلوب

طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

كذلك تتيح شركة السعودية للكهرباء عددة طرق للاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب، وهي:

عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة السعودية للكهرباء:
ويمكن للعملاء الدخول إلى الموقع الإلكتروني للشركة السعودية للكهرباء من خلال هذا الرابط se.com.sa، وإدخال رقم الحساب في الخانة المخصصة لذلك.

أو عن طريق تطبيق الشركة السعودية للكهرباء للهواتف الذكية: كما يمكن تنزيل تطبيق الشركة “Alkahraba” للهواتف الذكية.

كذلك عن طريق الاتصال بخدمة العملاء: يمكن أيضًا للمشتركين الاتصال بخدمة المشتركين على الرقم  100 001 920، وإبلاغ خدمة العملاء برقم الحساب، والاستفسار عن الفاتورة.

خطوات الاستعلام عن الفاتورة برقم الحساب

• التوجه إلى الموقع الإلكتروني للشركة السعودية للكهرباء.
• الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.
• حدد الخيار” شخصي”.
• ثم سجل الدخول على الموقع.
• التوجه إلى قسم  خدمة الفواتير.
• النقر على أيقونة “فواتيري”، الفاتورة الثابتة.
• ومن ثم إدخال رقم الحساب.
والضغط على زر “التحقق”.

الاستعلام عن الفاتورة برقم الحساب مباشرة

يجدر بالذكر أن الشركة قد أتاحت إمكانية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب مباشرة دون الحاجة إلى تسجيل الدخول على الموقع، وفيما يلي طريقة الاستعلام:

- الدخول على موقع الشركة السعودية للكهرباء.
- الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.
- النزول إلى أسفل صفحة تسجيل الدخول.

اقرأ أيضا

شركة المياه الوطنية
1:33 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

المياه الوطنية: 5 خطوات لتقديم بلاغات تسرب المياه

السعودية
12:51 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

الأمم المتحدة تعلن عن استضافة المملكة اليوم العالمي للبيئة 2024

رياح - اتربة
12:44 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

توقعات برياح شديدة سرعتها 49 كم / الساعة على المدينة المنورة حتى التاسعة مساءً

تحطم طائرة
12:38 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

تحطم طائرة روسية ومصير طاقمها مجهول

اقرأ أيضا

جمع بين زوجتيه في ليلة واحدة فقتلت إحداهن الأخرى.. وبعد الحكم بالقصاص كانت المفاجأة

الأربعاء 28 صفر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

استدعاء مغردة نشرت تغريدات مسيئة للرسول الكريم وأم المؤمنين خديجة

توضيح مهم من توكلنا لتغيير رجل الجوال

برنامج ريف: 4 نصائح لإنتاج أجود أنواع العسل

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

F51yp8JWgAAGqSZ
8:36 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

التجارة توضح طريقة التأكد من موثوقية المتاجر الإلكترونية قبل التعامل معها

أهم 10
8:36 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

أهم 10.. أمر ملكي جديد وولي العهد في سلطنة عمان والقصاص من بندر الحربي

رابط-تسجيل-دخول-الموارد-البشرية-1442
7:32 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

هل يلزم الخروج النهائي بعد إنهاء التعاقد مع صاحب العمل؟.. الموارد البشرية توضح

شرطة الرياض
7:18 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

شرطة الرياض تقبض على 13 شخصًا لارتكابهم حوادث سرقة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

هيئة تنظيم المياه والكهرباء
2:11 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

ما هي خطوات تعديل البيانات للمشتركين.. شركة الكهرباء توضح؟

حارق المصحف
2:02 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

هل اقترب تسليمه للعراق؟.. السويد تستجوب "سلوان موميكا" حارق القرآن مجددا

كارثة درنة
1:18 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

"لسنا أفضل من رسول ﷺ".. رجل ليبي هدأ نفوس المفجوعين بموعظة بليغة

Capture
12:19 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

جمع بين زوجتيه في ليلة واحدة فقتلت إحداهن الأخرى.. وبعد الحكم بالقصاص كانت المفاجأة

مواقيت الصلاة
12:05 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

الأربعاء 28 صفر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

مصر والكويت
11:30 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

مصر تعتذر للكويت عن واقعة مُخزية.. ماذا حدث؟