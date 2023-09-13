ما هي خطوات تعديل البيانات للمشتركين.. شركة الكهرباء توضح؟

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أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، طريقة تعديل بيانات المشتركين بكل سهولة وكذلك تعديل المعلومات الشخصية.



خطوات تعديل بيانات

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جاء ذلك في رد من الشركة، عبر حسابها الرسمي العناية بالمشتركين، ردا على سؤال مواطنة، استفسرت بشأن تعديل البيانات.

وأجابت الشركة، بقولها: "وعليكم السلام ، الموضوع سهل وبسيط يمكنك تعديل المعلومات الشخصية من الموقع او التطبيق من خلال الخطوات التالية:

- من الصفحة الرئيسية

- الدخول على الحساب

- الدخول على معلوماتي الشخصية

- إجراء التعديل المطلوب



طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء



كذلك تتيح شركة السعودية للكهرباء عددة طرق للاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب، وهي:



عن طريق الموقع الإلكتروني للشركة السعودية للكهرباء:

ويمكن للعملاء الدخول إلى الموقع الإلكتروني للشركة السعودية للكهرباء من خلال هذا الرابط se.com.sa، وإدخال رقم الحساب في الخانة المخصصة لذلك.



أو عن طريق تطبيق الشركة السعودية للكهرباء للهواتف الذكية: كما يمكن تنزيل تطبيق الشركة “Alkahraba” للهواتف الذكية.



كذلك عن طريق الاتصال بخدمة العملاء: يمكن أيضًا للمشتركين الاتصال بخدمة المشتركين على الرقم 100 001 920، وإبلاغ خدمة العملاء برقم الحساب، والاستفسار عن الفاتورة.



خطوات الاستعلام عن الفاتورة برقم الحساب



• التوجه إلى الموقع الإلكتروني للشركة السعودية للكهرباء.

• الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

• حدد الخيار” شخصي”.

• ثم سجل الدخول على الموقع.

• التوجه إلى قسم خدمة الفواتير.

• النقر على أيقونة “فواتيري”، الفاتورة الثابتة.

• ومن ثم إدخال رقم الحساب.

والضغط على زر “التحقق”.



الاستعلام عن الفاتورة برقم الحساب مباشرة



يجدر بالذكر أن الشركة قد أتاحت إمكانية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب مباشرة دون الحاجة إلى تسجيل الدخول على الموقع، وفيما يلي طريقة الاستعلام:



- الدخول على موقع الشركة السعودية للكهرباء.

- الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

- النزول إلى أسفل صفحة تسجيل الدخول.



