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ما هو المطلوب للموظف الأهلي لتعديل المهنة؟ الأحوال المدنية توضح

الاحوال المدنية
الأحوال المدنية
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أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية الوثيقة المطلوبة من الموظف الأهلي لتعديل المهنة.

تعديل المهنة للموظف الأهلياضافة اعلان


جاء ذلك في رد من الأحوال عبر حسابها "العناية بالعملاء"، على سؤال مستفيد قال فيه: "ما هو المطلوب للموظف الأهلي لتعديل المهنة؟".
وأجابت الأحوال المدنية، بقولها "المطلوب إحضار خطاب حديث من جهة العمل موقع ومختوم".
وفي وقت سابق، تفاعلت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، مع شكاوى بعض المستفيدين بشأن التعديل على البيانات في حالة الرغبة في التعديل.

الطريقة الصحيحة لرفع الملفات


جاء ذلك في رد من الأحوال المدنية، عبر حسابها الرسمي "العناية بالعملاء، في منصة إكس ، على سؤال مستفيد استفسر بشأن الإجراء المطلوب للتعديل بسبب عدم استجابة التطبيق أثناء رفع الملفات.
وأجابت الأحوال المدنية، بقولها: "يمكن رفع الطلب بأي صيغة من الصيغ التالية (PDF,PNG,JPEG,JPG) ويكون الحجم لايتجاوز  1 ميغا بايت، نسعد بخدمتك".

كذلك أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يمكن مراجعة مكتب الأحوال في حال عدم وصول بطاقة الهوية الوطنية بعد التجديد.

تجديد الهوية الوطنية


جاء ذلك في رد من الأحوال، على سؤال مستفيد استفسر بشأن مدة تجديد الهوية الوطنية وهل يلزم زيارة مكتب الأحوال المدنية؟
وأجابت الأحوال المدنية، بقولها: "سوف تصلك رسالة او يمكنك مراجعة المكتب بعد خمس أيام عمل، نسعد بخدمتك".

أيضا أوضحت الأحوال المدنية أن خدمة طلب ربط السجلات المدنية للأبناء بالأم هي خدمة إلكترونية تمكن المستفيد من طلب ربط سجلة المدني بسجل والديه عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر أفراد".

طريقة الاستفادة من الخدمة :


تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة ( أبشر )

تقديم طلب إلكتروني عبر تواصل

متطلبات الخدمة

نسخة من شهادة الميلاد "إن وجدت"

نسخة من سجل الأسرة

نسخة من صك حصر الورثة "إن وجد"

المستفيدون من الخدمة:

المواطنون والمواطنات

ضوابط مهمة لتسجيل الأسماء


كذلك أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، 5 ضوابط لاختيار وتسجيل الأسماء.
وأوضحت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي بمنصة “إكس” أن هناك 5 ضوابط يمكن الاستعانة بها عند اختيار الأسماء، وهي:
1ـ جواز تسجيل الاسم معرفاً بـ (ال) في الأسماء المتعارف عليها عند العرب قديماً والدارجة بالمجتمع مثل العنود والوليد.
2ـ  يجوز تسجيل الاسم مجرداً من الألقاب “السيد”.
3ـ لا يسمح بتسجيل العبارات الإضافية في حقل الاسم “المعروف بكذا”.
4ـ  لا يسمح بتسجيل الأسماء المركبة: “قمر الزمان”.
5 ـ  يمنع تسجيل الأسماء المخالفة للشريعة الإسلامية “عبد الرسول”.

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