ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ "الخثلان" يُجيب

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم الزواج بنية الطلاق.





حكم الزواج بنية الطلاق اضافة اعلان



الزواج بنية الطلاق اختلف فيه العلماء



نكاح غير صحيح باتفاق العلماء المعاصرين



وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن الزواج بنية الطلاق هو زواج توافرت فيه أركان النكاح وشروطه، لكن الزوج نوى أن يطلق المرأة بعد مدة معينة، أو بعد تحقيق غرض له.وأضاف أن هذا النوع من الزواج اختلف فيه العلماء، فمنهم من ذهب إلى صحته ومن أشهر من قال ذلك الموفق بن قدامة في المغني، وذكر أن أكثر العلماء على صحته.وبين أن القول الثاني في الزواج بنية الطلاق، أنه نكاح غير صحيح، وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء المعاصرين، وهو الذي أقره المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، وذلك لما فيه من الغش والتدليس.