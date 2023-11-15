ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ "الخثلان" يُجيب

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كشف
أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن
حكم الزواج بنية الطلاق.
حكم
الزواج بنية الطلاقوأوضح
في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن الزواج بنية الطلاق هو
زواج توافرت فيه أركان النكاح وشروطه، لكن الزوج نوى أن يطلق المرأة بعد مدة
معينة، أو بعد تحقيق غرض له.
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الزواج
بنية الطلاق اختلف فيه العلماءوأضاف
أن هذا النوع من الزواج اختلف فيه العلماء، فمنهم من ذهب إلى صحته ومن أشهر من قال
ذلك الموفق بن قدامة في المغني، وذكر أن أكثر العلماء على صحته.
نكاح
غير صحيح باتفاق العلماء المعاصرينوبين
أن القول الثاني في الزواج بنية الطلاق، أنه نكاح غير صحيح، وهذا هو الذي عليه
أكثر العلماء المعاصرين، وهو الذي أقره المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي،
وذلك لما فيه من الغش والتدليس.
🔆 ما حكم الزواج بنية الطلاق؟#سعد_الخثلان#درس_الخثلان#فتاوى_الخثلان#مجالس_الفقه— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) November 14, 2023
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