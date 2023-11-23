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ما حكم التوقعات بنزول الأمطار؟ "الخثلان" يُجيب

الدكتور سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم الشرع في التوقعات بنزول الأمطار.اضافة اعلان

التوقعات بنزول المطر جائزة

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن التوقعات بنزول المطر قبل نزوله لا بأس بها.
وأضاف أن التوقعات بنزول الأمطار لا تعدوا أن تكون تفسيرًا لسنن الله عز وجل؛ لأن الله أجرى الكون على سنن، ومن ذلك نزول المطر وله سنن قدرها الله سبحانه وتعالى.
وبين الخثلان، أنَّ مَنْ توقّع نزول المطر بنسبة كذا، أمر لا بأس به وعمل به الناس من قديم الزمان، وإن اختلفت طرقهم في التعبير عن ذلك التوقع.

لا يجوز نسبة نزول المطر لغير الله

وشدد على عدم شرعية نسبة المطر بعد نزوله إلى غير الله عز وجل، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يجوز، ولا يقال نزل المطر لأجل المنخفض الجوي، وأن هذا يدخل في كفر النعمة.

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