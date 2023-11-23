ما حكم التوقعات بنزول الأمطار؟ "الخثلان" يُجيب

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كشف
أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن
حكم الشرع في التوقعات بنزول الأمطار.
التوقعات بنزول المطر
جائزةوأوضح في مقطع فيديو
نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن التوقعات بنزول المطر قبل نزوله لا
بأس بها.
وأضاف أن التوقعات بنزول الأمطار لا تعدوا أن تكون تفسيرًا لسنن الله عز وجل؛ لأن الله أجرى الكون على سنن، ومن ذلك نزول المطر وله سنن قدرها الله سبحانه وتعالى.
وبين الخثلان، أنَّ مَنْ توقّع نزول المطر بنسبة كذا، أمر لا بأس به وعمل به الناس من قديم الزمان، وإن اختلفت طرقهم في التعبير عن ذلك التوقع.
لا يجوز نسبة نزول
المطر لغير اللهوشدد على عدم شرعية
نسبة المطر بعد نزوله إلى غير الله عز وجل، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يجوز، ولا يقال
نزل المطر لأجل المنخفض الجوي، وأن هذا يدخل في كفر النعمة.
🌧️ ما حكم التوقعات بنزول الأمطار؟#سعد_الخثلان#درس_الخثلان#فتاوى_الخثلان#امطار— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) November 22, 2023
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