ما تفضيلات المواطنين في البحث عن الوظائف؟

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كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أن 95 % من المواطنين المتعطلين، سيقبلون الفرص الوظيفية في القطاع الخاص.

جاء ذلك في تقرير الهيئة حول مؤشرات سوق العمل للربع الثاني من العام 2023، عن تفضيلات المواطنين في البحث عن الوظائف. اضافة اعلان

وبينت "الإحصاء" أن 95 % من المواطنين المتعطلين، سيقبلون الفرص الوظيفية في القطاع الخاص.

وحول موقع العمل ووسائل التنقل، فإن 44 % من الذكور سيقبلون الوظائف التي يمكن التنقل إليها خلال ساعة على الأكثر حسب الإحصاء.

أما فيما يتعلق بساعات العمل، فقد أعرب 90% من الذكور عن قبولهم العمل في وظيفة بعمل 8 ساعات أو أكثر.





4 أساليب نشطة في البحث عن العمل

انخفاض البطالة في الربع الثاني 2023

وحددت الهيئة 4 أساليب نشطة في بحث المتعطلين السعوديين عن الوظائف والفرص العملية الملائمة، يأتي على رأسها "سؤال الأصدقاء والأقارب" ويعتبر ذلك الوسيلة المفضلة لأكثر من 85 % من الباحثين عن العمل.يليه خيار التقدم المباشر إلى المؤسسات والشركات ويتبع هذا الخيار نحو 70 % من الباحثين عن العمل.فيما ينشط 61 % من الباحثين عن العمل في البحث عن الوظائف عبر المنصة الموحدة للوظائف جدارات.وكانت الهيئة قد أعلنت اليوم عن انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان في السعودية إلى 4.9% خلال الربع الثاني من 2023، بانخفاض 0.9 نقطة مئوية على أساس سنوي، و0.2 نقطة مئوية على أساس ربعي.وبلغ معدل البطالة للسعوديين 8.3% في الربع الثاني من 2023، بانخفاض مقداره 0.2 نقطة مئوية عن الربع الأول من 2023.وكان معدل البطالة قد بلغ 9.7% في الربع الثاني من 2022، و8.5% في الربع الأول من 2023.واستقر معدل البطالة فيما يتعلق بالذكور السعوديين عند 4.6% مقارنة بالربع السابق.فيما انخفض معدل المشتغلين السعوديين إلى السكان بمقدار 0.6 نقطة مئوية حيث بلغ 47.4% بالمقارنة مع الربع السابق.وتراجع معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة بمقدار 0.7 نقطة مئوية حيث بلغ 51.7%.