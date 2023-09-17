ما تأثير ذلك على أسعار الأسماك؟.. "الري" تتوسع في مشاريع الاستزراع

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أكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للري، هشام الثنيان أن جهات الاختصاص في المؤسسة شرعت فعليًا في إعداد خطة مستقبلية للتوسع في استنساخ ونشر مشاريع الاستزراع السمكي. اضافة اعلان

وذلك بعد المكاسب والإيجابيات والمزايا، التي حققها المشروع في مزرعة «صويدرة» التابعة للمؤسسة بواحة الأحساء الزراعية، وتحقيق شهادة إنتاج عضوي معتمدة للمحاصيل الورقية.





نظام زراعة الأكوابونيك





علاقة تكافلية بين الأسماك والنباتات





تبني التقنيات الحديثة في الزراعة



وأضاف، أن مشروع الاستزراع السمكي التابع للمؤسسة، هو عبارة عن مشروع إرشادي لنظام زراعة الأكوابونيك، ويعد أحد أنظمة الزراعة المستدامة، التي تجمع بين تربية الأسماك والزراعة المائية.ويتم في هذا النظام الاستفادة من المياه الناتجة عن تربية الأسماك بما فيها من مغذيات طبيعية لإنتاج النباتات، من خلال تحويل المخلفات التي تنتجها الأسماك بواسطة البكتيريا إلى مواد مغذية بواسطة الفلاتر.وتقوم النباتات بدورها بتنقية المياه من خلال امتصاص العناصر الغذائية منها؛ لتعود من جديد إلى أحواض الأسماك في علاقة تكافلية، مما يسمح بإنتاج غذاء آمن ومستدام (زراعة عضوية).ألمح الثنيان، إلى إجراء المزيد من التحسينات التطويرية في المشاريع الجديدة، خاصة أنها تجمع بين إنتاج الأسماك والنبات، وهي واحدة من جهود المؤسسة، في تحسين الزراعة والمحافظة على الموارد الطبيعية.وتبني ممارسات مستدامة للزراعة النموذجية، لتحقيق أقصى استفادة من الموارد الزراعية المتاحة وتحسين إدارتها بفعالية من خلال استخدام أساليب زراعية متطورة وطرق ري حديثة.وقال: إن المشروع، يمثل منبرًا للمزارعين للاطلاع والاستفادة من هذه التجربة، وتشجيعهم على التوجه بتبني التقنيات الحديثة في الزراعة، لا سيما المرشدة للمياه والمستدامة منها.مبينًا أن من بين أبرز المكاسب والإيجابيات التي حققها المشروع، إنتاج منتجات عضوية بشهادة معتمدة، وزيادة القيمة المنتجة الغذائية والاقتصادية.