الأحد، 02 ربيع الأول 1445 ، 17 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

ما تأثير ذلك على أسعار الأسماك؟.. "الري" تتوسع في مشاريع الاستزراع

الاستزراع السمكي
الاستزراع السمكي
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للري، هشام الثنيان أن جهات الاختصاص في المؤسسة شرعت فعليًا في إعداد خطة مستقبلية للتوسع في استنساخ ونشر مشاريع الاستزراع السمكي.اضافة اعلان
وذلك بعد المكاسب والإيجابيات والمزايا، التي حققها المشروع في مزرعة «صويدرة» التابعة للمؤسسة بواحة الأحساء الزراعية، وتحقيق شهادة إنتاج عضوي معتمدة للمحاصيل الورقية.


نظام زراعة الأكوابونيك

وأضاف، أن مشروع الاستزراع السمكي التابع للمؤسسة، هو عبارة عن مشروع إرشادي لنظام زراعة الأكوابونيك، ويعد أحد أنظمة الزراعة المستدامة، التي تجمع بين تربية الأسماك والزراعة المائية.
ويتم في هذا النظام الاستفادة من المياه الناتجة عن تربية الأسماك بما فيها من مغذيات طبيعية لإنتاج النباتات، من خلال تحويل المخلفات التي تنتجها الأسماك بواسطة البكتيريا إلى مواد مغذية بواسطة الفلاتر.


علاقة تكافلية بين الأسماك والنباتات

وتقوم النباتات بدورها بتنقية المياه من خلال امتصاص العناصر الغذائية منها؛ لتعود من جديد إلى أحواض الأسماك في علاقة تكافلية، مما يسمح بإنتاج غذاء آمن ومستدام (زراعة عضوية).
ألمح الثنيان، إلى إجراء المزيد من التحسينات التطويرية في المشاريع الجديدة، خاصة أنها تجمع بين إنتاج الأسماك والنبات، وهي واحدة من جهود المؤسسة، في تحسين الزراعة والمحافظة على الموارد الطبيعية.
وتبني ممارسات مستدامة للزراعة النموذجية، لتحقيق أقصى استفادة من الموارد الزراعية المتاحة وتحسين إدارتها بفعالية من خلال استخدام أساليب زراعية متطورة وطرق ري حديثة.


تبني التقنيات الحديثة في الزراعة

وقال: إن المشروع، يمثل منبرًا للمزارعين للاطلاع والاستفادة من هذه التجربة، وتشجيعهم على التوجه بتبني التقنيات الحديثة في الزراعة، لا سيما المرشدة للمياه والمستدامة منها.
مبينًا أن من بين أبرز المكاسب والإيجابيات التي حققها المشروع، إنتاج منتجات عضوية بشهادة معتمدة، وزيادة القيمة المنتجة الغذائية والاقتصادية.

اقرأ أيضا

السفر الطائرة
4:35 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

مواصفات الأمتعة المسموح بحملها داخل الطائرة للمعتمر

هاكاثون
4:34 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

بالأسماء.. تتويج الفائزين في "هاكاثون الصناعة"

أخبار السعودية
4:22 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. تنويه الدعم الإضافي والضمان الاجتماعي ووظائف جديدة

غع
4:20 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

بالصور.. وصول طائرة المملكة الإغاثية الثانية إلى ليبيا

اقرأ أيضا

"تقويم التعليم" تعتمد 33 برنامجًا أكاديميًا جديدًا

بحث جديد من جامعة الملك عبدالعزيز يخدم استراتيجية تخطيط المدن

تجهز مفاجأة.. القوات الجوية الملكية تصبغ طائراتها الحربية باللون الأخضر

للمعتمرين.. معلومات لاتفوتك عن تطبيق نسك

"العدل" تنهى 6 آلاف قضية تجارية عبر منصة "تراضي"

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الهيئة العامة للمنافسة 11:50 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

"المنافسة" تحرك دعاوى جزائية ضد 6 منشآت تواطأت في مشاريع بـ600 مليون ريال

اقرأ أيضا

المدارس المستأجرة
2:41 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

تعليق الدراسة المسائية بهذه المدارس

كاميرا شاومي
2:32 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

بشرى للأمهات.. شاومي تطرح كاميرا ذكية تتعقب بكاء الأطفال

وزير الشئون الاسلامية
1:58 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

توجيه من وزير الشؤون الإسلامية بخصوص خطبة الجمعة المقبلة.. التفاصيل

12122
1:43 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

كارثة درنة.. مغادرة طائرة المملكة الإغاثية الثانية إلى ليبيا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أخبار السعودية
4:22 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. تنويه الدعم الإضافي والضمان الاجتماعي ووظائف جديدة

حساب المواطن
3:20 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

حساب المواطن.. توضيح مهم بخصوص صرف الدعم الإضافي

تجارة الكبتاجون
12:53 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

بالتفاصيل.. أسرار خط سير المخدرات من عاصمة الكبتاجون إلى الشارع الخليجي

هيئة تقويم التعليم والتدريب
12:12 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

الهدف والآليات.. إطلاق تقويم مستوى الأداء لجميع المدارس

راكب
12:04 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

راكب يضرب المضيفة ويحاول فتح باب الطائرة وهى في الجو

حذف السجل
11:47 ص الأحد، 17 سبتمبر 2023

كيف تتخلص من تاريخك في جوجل كروم نهائيًا؟