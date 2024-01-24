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ماهي جرائم الأغراض الإحصائية؟.. "الأحمري" يُجبب

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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قال أستاذ علم الجريمة بجامعة نايف العربية، الدكتور سعد الأحمري، إن التصنيف الوطني الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية، هو إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج جودة الحياة، أحد برامج رؤية المملكة 2030م.اضافة اعلان
وأضاف في مداخلة مع فضائية "الإخبارية"، أن تصنيف ICCS هو برنامج إحصائي يهدف إلى حصر جميع الجرائم والأعمال الجنائية وتصنيفها وتقسيمها.
وأشار إلى أنه يقوم بحصر وإحصاء الأعمال المجرمة المتفق عليها دوليًا ووفق الشرع بالمملكة والأنظمة والقوانين وتحديد مستوى الخطورة والوقاية منها.


أهداف التصنيف الوطني الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية

فيما يلي أهداف التصنيف الوطني الموحد للجرائم للأغراض الإحصائية:
1. رفع مستوي جودة بيانات مؤسسات نظام العدالة الجنائية.
2. تعزز قدرة الجهات المختصة على تحليل أنماط واتجاهات الجريمة ودراسة مسبباتها وتبني الحلول المناسبة لها.
3. دعم جهود المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
4. الإستفادة من تقنيات الذكاء الإصطناعي في تقديم حلول عملية تخدم منظومة العدالة الجنائية.
5. يشتمل على الأفعال المجرمة في المملكة كافة.
6. يتمتع بالمرونة التي تمكنه من مواكبة التطورات التشريعية في المستقبل.  

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