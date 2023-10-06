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صحيفة تواصل الالكترونية

ماذا قال وزير التعليم عن رواتب المعلمين بالقطاع الخاص؟

وزير التعليم
وزير التعليم
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تطرق وزير التعليم يوسف البنيان، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي نظمته وزارة الإعلام أول أمس في المدينة الرقمية بالرياض، إلى قضية ضعف رواتب معلمي ومعلمات القطاع الخاص، والتعسف الذي قد يطالهم من بعض المدارس الخاصة.اضافة اعلان

رواتب معلمي القطاع الخاص


وقال وزير التعليم: "إن وزارة الموارد البشرية حريصة على المعالجة، وهناك برامج كثيرة بوزارة التعليم تسعى في هذا الشأن من أجل تعزيز دور القطاع الخاص وتحفيزه".
وأضاف وزير التعليم أن هناك الكثير من النمو يساعد على خلق وظائف مستقبلية لأبنائنا وبناتنا".

مصير غير التربويين


وتحدث وزير التعليم خلال المؤتمر عن مصير غير التربويين في الوظائف التعليمية مع الأفضلية للتربويين، أشار الوزير، إلى أن المفاضلة للتربويين، والأهم هو الاحتياج للتخصصات وهو أمر مهم.
وتابع وزير التعليم "التخصيص فسيكون له دور مهم في الاستثمار، والقطاع الخاص سيكون له دور مكمل كما ذكرت سابقاً".

نظام الفصول الثلاثة 


وأشار إلى أن الهدف من التخصيص هو زيادة الإنتاجية، وفرص القطاع الخاص في منظومة التعليم كبيرة، ما سيعزز الإثراء في العملية التعليمية والتنوع.

وختم وزير التعليم بقوله "ما يخص نظام الفصول الثلاثة فهو تحت التقييم والدراسة، والأهمية القصوى هي المحصلة التعليمية المتوافقة مع المعايير الدولية".


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