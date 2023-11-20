ماذا تفعل إذا ظهرت عليك أعراض متحورات كورونا الجديدة؟

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قال استشارى أمراض الصدر والحساسية، ومدير مركز الصدر ببولاق أبو العلا، الدكتور رضا إبراهيم، إن أعراض الأمراض التنفسية تزداد حدتها خلال تقلبات الجو. اضافة اعلان

مضيفًا أن البرد والأنفلونزا والمتغيرات الجديدة لكورونا تنتشر في هذا الوقت بشكل كبير، وفقا لـ "اليوم السابع".





أعراض متغيرات كورونا الجديدة





الطعام الصحي المتوازن وشرب الماء





البعد عن التدخين والتوتر





الشعور بالأعراض خلال 5 أيام



وأوضح أن أعراض المتغيرات الجديدة لكورونا التي تنتشر هذا الشتاء تشمل السخونة والحمى والتهاب الحلق وآلام الجسم والعضلات علاوة على الصداع.وأشار إلى أنه عند ظهور هذه الأعراض يجب أن يعزل المريض نفسه فى غرفة بمفرده بعيدًا عن أفراد عائلته مع استشارة طبيبه لتناول الأدوية المناسبة.وتعزيز مناعته لمحاربة الفيروس بتناول الطعام الصحي المتوازن وشرب الماء والسوائل لترطيب الجسم.وأضاف أن معظم أعراض متغيرات كورونا تتشابه مع فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى مثل الأنفلونزا ولها أعراض مماثلة وفى جميع الأحوال يجب عزل المريض حتى لا ينقل العدوى لمن حوله.وأوضح الدكتور رضا إبراهيم أن الوقاية خير من العلاج لذا يجب الاهتمام بتعزيز المناعة من خلال تناول نظام غذائي متوازن وصحي والبعد عن التدخين والتوتر.والبعد عن العادات الضارة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والابتعاد عن أي شخص تظهر عليه أعراض برد أو كورونا.جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية قالت إن الأشخاص الذين تعرضوا لفيروس كورونا يبدأون في الشعور بالمرض خلال 5 أو 6 أيام وقد يعانون من الأعراض من يوم إلى 14 يومًا.