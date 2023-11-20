ماذا تفعل إذا ظهرت عليك أعراض متحورات كورونا الجديدة؟

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قال استشارى أمراض الصدر والحساسية، ومدير مركز الصدر ببولاق أبو العلا، الدكتور
رضا إبراهيم، إن أعراض الأمراض التنفسية تزداد حدتها خلال تقلبات الجو.
مضيفًا أن البرد والأنفلونزا والمتغيرات الجديدة لكورونا تنتشر في هذا الوقت بشكل كبير، وفقا لـ "اليوم السابع".
وأوضح أن أعراض المتغيرات الجديدة لكورونا التي تنتشر هذا الشتاء تشمل
السخونة والحمى والتهاب الحلق وآلام الجسم والعضلات علاوة على الصداع.
أعراض متغيرات كورونا الجديدة
وأشار إلى أنه عند ظهور هذه الأعراض يجب أن يعزل المريض نفسه فى غرفة بمفرده بعيدًا عن أفراد عائلته مع استشارة طبيبه لتناول الأدوية المناسبة.
وتعزيز مناعته لمحاربة الفيروس بتناول الطعام الصحي المتوازن وشرب الماء
والسوائل لترطيب الجسم.
الطعام الصحي المتوازن وشرب الماء
وأضاف أن معظم أعراض متغيرات كورونا تتشابه مع فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى مثل الأنفلونزا ولها أعراض مماثلة وفى جميع الأحوال يجب عزل المريض حتى لا ينقل العدوى لمن حوله.
وأوضح الدكتور رضا إبراهيم أن الوقاية خير من العلاج لذا يجب الاهتمام
بتعزيز المناعة من خلال تناول نظام غذائي متوازن وصحي والبعد عن التدخين والتوتر.
البعد عن التدخين والتوتر
والبعد عن العادات الضارة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات والابتعاد عن أي شخص تظهر عليه أعراض برد أو كورونا.