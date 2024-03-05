ماذا تعرف عن تطبيق "مستقبلهم" الذي أطلقته"تقويم التعليم والتدريب" اليوم؟

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أطلق رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب د. خالد بن عبدالله السبتي النسخة الأولى من تطبيق "مستقبلهم".

وذلك بحضور محافظ هيئة الحكومة الرقمية م. أحمد بن محمد الصويان، ضمن فعاليات مؤتمر ليب LEAP 2024م، الذي يعد الأول من نوعه لأولياء الأمور.



دعم رحلة الأبناء التعليمية:



أهداف تطبيق "مستقبلهم":



مزايا التطبيق:



إسهامات التطبيق:



ويأتي المؤتمر لدعم رحلة أبنائهم التعليمية، وتمكينهم من التعرف على المستوى التحصيلي والمهاري لأبنائهم، وتدريبهم على مقاييس الهيئة، وزيادة حصيلتهم المعرفية، وتمكين أكثر من 2 مليون ولي أمر لدعم رحلة أبنائهم التعليمية، والتدخل المبكر وأخذ الخطوات التطويرية المناسبة.- تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية.- تعزيز مشاركة الأسرة في التحضير لمستقبل أبنائهم.- تمكين أولياء الأمور من أدوات تطبيقية لمساندة أبنائهم في رحلتهم التعليمية.التعرف على الخط الزمني للعام الدراسي لكل ابن.قياس المستوى التحصيلي والمهاري لدى الأبناء.التعرف على الرحلة التعليمية لهم بأبعادها المختلفة.الاطلاع على نتائج الاختبارات الرسمية التي تجريها الهيئة، مثل: الاختبار التحصيلي، واختبار القدرات العامة.تهيئة الأبناء على مقاييس مستقبلهم بإشراف ولي الأمر.الحصول على تقارير الأداء في هذه المقاييس لدعم الخطوات التطويرية.ويسهم التطبيق في تعزيز التوعية والتمكين، بإضاءات ورسائل توعوية وتعريفية قصيرة لزيادة حصيلة الوالدين التربوية.ويمكن من خلاله تدريب الأبناء على مقاييس مستقبلهم عبر جهاز ولي الأمر، أو إرسال الرمز لجهاز الابن، وهي المقاييس التي تُمكّن الأبناء من تنمية قدراتهم وزيادة الثقة عند أداء المقاييس الرسمية، كما يمكن من خلال التطبيق جدولة المقياس التدريبي ليؤديه الابن في أي وقت، ومن أي مكان.