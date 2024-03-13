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ماذا تعرف عن الاختبارات المحكية التي سيتم تطبيقها لأول مرة بنهاية الفصل الدراسي الثالث؟

الطلاب يؤدون الاختبارات
جانب من اختبارات طلابية سابقة
أ أ
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كشفت وزارة التعليم عن اعتزامها تطبيق الاختبارات المحكية نهاية الفصل الدراسي الثالث ضمن الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1445هـ، والتي تعد اختبارات ختامية للصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي وحتى الثاني الثانوي.اضافة اعلان
وتستهدف هذه الاختبارات مواد الرياضيات - العلوم - اللغة العربية - اللغة الإنجليزية، من خلال أسئلة مركزية على مستوى إدارة التعليم؛ ويتم إعدادها من قبل لجان مختصة، ووفق آليات وضوابط محددة لطلاب التعليم العام الحكومي والأهلي.

الهدف من تطبيق الاختبارات المحكية

وأوضحت الوزارة، أن الهدف العام من تطبيق الاختبارات المحكية، التي سيتم تطبيقها لأول مرة تحسين وتجويد نواتج التعلم.
وأبرزت الوزارة في الدليل الخاص بالاختبارات المحكية، تسع أسباب ومنطلقات لتطبيق هذه الاختبارات، وهي: 
ضعف بناء الفقرات الاختبارية لدى بعض معلمي التعليم العام، حيث تركز في غالبها على الأسئلة المباشرة، ومستوى التذكر من مستويات المعرفة
عدم اشتمال الأسئلة على جميع المهارات والجوانب المطلوب تحقيقها عند الطلاب
تجاهل الأسئلة المفتوحة التي تتطلب من الطالب تحليل المعرفة وتطبيقها
الرغبة في إحداث نقلة نوعية بما يتوافق مع مؤشرات الأداء المدرسي والأداء الإشرافي للمواد المستهدفة
تلمس جوانب القوة والضعف في المواد والممارسات الصفية
تحسين فرص تعلم جميع الطلاب وإغلاق الفجوة في التعليم من خلال التحسين المستمر لنقاط الضعف لديهم
ضعف متوسط الأداء في التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات في الاختيارات المحلية والدولية 
تضخم درجات أعمال السنة للطلاب مقارنة بنتائج الاختبارات الوطنية والدولية 
المساعدة على تطوير المعلمين مهنيًا، ودعمهم لتطوير التخطيط للتقييم.

لماذا الاختبارات المحكية؟

أوضحت وزارة التعليم أنها حرصت على إعادة تطبيق الاختبارات المركزية التي انطلقت عام ١٤٣٧ هـ، واستئناف تطبيق الاختبارات المحكية من خلالها، وفق رؤية تطويرية لـ :
-استخلاص بيانات ومعلومات وإحصاءات دقيقة عن مستوى أداء الطلاب.
-معرفة مدى تمكنهم من المهارات والمعارف والمفاهيم الأساسية في تحصيلهم الدراسي؛ ليساعد ذلك على رسم الخطط التطويرية التي تسهم في تحسين أداء الطلاب.
-تحديد المسؤولية المشتركة بين الإدارات التعليمية العليا ومكاتب التعليم والمدرسة سعيًا إلى الرفع من نواتج التعلم.
-إحداث نقلة نوعية تتوافق مع مؤشرات الأداء المدرسي والأداء الإشرافي للمواد المستهدفة.
مواءمة مخرجات التعليم مع مستهدفات وزارة التعليم الإستراتيجية بما ينعكس على تحقيق رؤية المملكة 2030م.



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