مؤهل ودفعته في حساب المواطن صفر.. ماذا يفعل؟

تفاعل برنامج حساب المواطن، مع استفسار أحد المستفيدين بشأن قيمة الحد المانع وعدم صرف الدعم للدفعة الجديدة رغم توفر الأهلية والدفعة صفر.
وقال أحد المستفيدين في استفسار عبر حساب "خدمة المستفيدين" قال فيه : "السلام عليكم للأسف ما نزل الدعم هذا الشهر السبب الدفعه صفر والاهليه مؤهل؟".
حساب المواطن والحد المانعوأجاب حساب المواطن، بقوله : وعليكم السلام ، حالة الدفعة (لا يوجد) تعني بأن إجمالي دخل المستفيد والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع للدعم.
وأضاف حساب المواطن: "تختلف قيمة الدعم من أسرة إلى أخرى بناء على تركيبتها ومجموع دخلها، وبإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط "اضغط هنا".
أيضا كشف حساب المواطن عن كيفية تسجيل الدخل ضمن البيانات الخاصة بأصحاب الدخل غير الثابت ببرنامج الدعم.
وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردُا على استفسار لأحد المتابعين: "يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من برنامج حساب المواطن بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عنه بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه".
وأضاف في رده حول عدم معرفة الدخل لعدم ثباته شهريًا: "وفي حال كان الدخل متذبذب يتم تقسيم المبلغ على 12 شهر واضافة الناتج الشهري".
يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من برنامج حساب المواطن بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عنه بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه، وفي حال كان الدخل متذبذب يتم تقسيم المبلغ على 12 شهر واضافة الناتج الشهري ، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 16, 2024
متى سيتم دراسة الأهلية؟ في حال كنت مسجلاً جديدًا في البرنامج، وتم تقديم الطلب أو كنت غير مؤهل في الدورة السابقة، وتم قبول الاعتراض قبل تاريخ 10 ميلادي من الشهر سيتم دراسة أهليتك في الدورة القادمة، ومن اكتمل طلبه وقبل اعتراض بعد تاريخ 10 ميلادي سيتم دراسة أهليته في الدورة ما بعد القادمة.
ما هو سبب عدم استحقاق للدعم؟من الأسباب التي تؤدي إلى عدم صرف الدعم:
تجاوز الدخل الإجمالي للأسرة الحد المانع من الحصول على الدعم.
تغير في تركيبة الأسرة أو عدم أهلية أحد التابعين.
ولمعرفة الحد المانع، بإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية من خلال الموقع الإلكتروني
ما هي حالة الأهلية للمستفيد الرئيسي/التابع؟ يمنكك معرفة حالة الأهلية للمستفيد الرئيسي أول التابعين من خلال الدخول لحسابك والتوجه لدراسة الأهلية.
حالة اعتراض الأهلية للمستفيد الرئيسي/التابع؟
يمكنك معرفة حالة اعتراض الأهلية للمستفيد أو التابع من خلال الدخول للحساب (دراسة الأهلية - اعتراضاتي).
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
خطوات التسجيل في حساب المواطنفيما يلي خطوات التسجيل في حساب المواطن:
الدخول على موقع حساب المواطن من هنا.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني في البوابة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج وإدخال البيانات التالية:
-رقم هويتك- رقم الجوال – تاريخ الميلاد - كلمة المرور.
تسجيل الدخول للموقع:
سيتم استقبال رسالة على رقم الجوال الخاص بالمتقدم مزودة بكلمة السر المؤقتة لإتمام التسجيل.
-تغيير كلمة المرور
يقوم المتقدم بتغيير كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية.
-إدخال البيانات
يقوم المتقدم بعد ذلك بإكمال طلب التسجيل وتقديم البيانات التالية:
بيانات عامة، بيانات القبول، بيانات للتابعين، الإفصاح عن الدخل، بيانات العضو، بيانات الحساب البنكي، إدارةى المرفقات.
-رفع الوثائق المطلوبة
ستظهر الوثائق المطلوبة إن وجدت من خلال أيقونة "إدارة المرفقات".
-التأكد ومراجعة البيانات
بعد الإقرار على صحة البيانات المقدمة يتم تقديم طلب التسجيل.
اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.
https://x.com/Citizen_care/status/1758453070936117277?s=20