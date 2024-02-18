مؤهل ودفعته في حساب المواطن صفر.. ماذا يفعل؟

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تفاعل برنامج حساب المواطن، مع استفسار أحد المستفيدين بشأن قيمة الحد المانع وعدم صرف الدعم للدفعة الجديدة رغم توفر الأهلية والدفعة صفر.

وقال أحد المستفيدين في استفسار عبر حساب "خدمة المستفيدين" قال فيه : "السلام عليكم للأسف ما نزل الدعم هذا الشهر السبب الدفعه صفر والاهليه مؤهل؟".



حساب المواطن والحد المانع



وأجاب حساب المواطن، بقوله : وعليكم السلام ، حالة الدفعة (لا يوجد) تعني بأن إجمالي دخل المستفيد والتابعين (في حال وجود تابعين) تجاوز الحد المانع للدعم.وأضاف حساب المواطن: "تختلف قيمة الدعم من أسرة إلى أخرى بناء على تركيبتها ومجموع دخلها، وبإمكانك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط " اضغط هنا ".

أيضا كشف حساب المواطن عن كيفية تسجيل الدخل ضمن البيانات الخاصة بأصحاب الدخل غير الثابت ببرنامج الدعم.

وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" ردُا على استفسار لأحد المتابعين: "يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من برنامج حساب المواطن بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عنه بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه".

وأضاف في رده حول عدم معرفة الدخل لعدم ثباته شهريًا: "وفي حال كان الدخل متذبذب يتم تقسيم المبلغ على 12 شهر واضافة الناتج الشهري".



يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من برنامج حساب المواطن بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عنه بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه، وفي حال كان الدخل متذبذب يتم تقسيم المبلغ على 12 شهر واضافة الناتج الشهري ، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) February 16, 2024





متى سيتم دراسة الأهلية؟



ما هو سبب عدم استحقاق للدعم؟



ما هي حالة الأهلية للمستفيد الرئيسي/التابع؟



المستهدفون من حساب المواطن



خطوات التسجيل في حساب المواطن

