مؤشر سوق الأسهم الرئيسي يغلق منخفضا 0.4% اليوم الثلاثاء

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أغلق مؤشر سوق الأسهم الرئيسي، تاسي تعاملات اليوم الثلاثاء، منخفضًا بنسبة 0.04%، عند 12105 نقطة، وبتداولات بلغت 8.478 مليار ريال. اضافة اعلان





انخفاض أسهم 128 شركة وارتفاع 82



البرحي وسمو والموارد.. الأكثر ارتفاعًأ



ارتفاع مؤشر السوق الموازية



قيمة الأسهم السوقية 47.154 مليار ريال



ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 307.022 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.014 تريليون ريال.انخفضت أسهم 128 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 82، من بين 232 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، البحري، وسمو، والموارد، ومجموعة الحكير، وأديس، الأكثر ارتفاعا.وجاءت أسهم شركات، مجموعة إم بي سي، وتوبي، ومسك، وأمريكانا، ومبكو، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 1.2%، عند 24872 نقطة، وبتداولات بلغت 20.152 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.476 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.154 مليار ريال.وارتفعت أسهم 29 شركة، بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 30، من بين 79 شركة مدرجة في السوق الموازية.