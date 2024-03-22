مؤتمتة بالكامل.. 5 خطوات لإتمام عملية الاستقدام عبر مساند

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أكدت منصة مساند، المتخصصة في مجال العمالة المنزلية في المملكة، أنها تتيح للمستفيدين إتمام عملية الاستقدام من البداية إلى النهاية بخطوات مؤتمتة وآمنة تماما.

وقالت منصة مساند، عبر حسابها في منصة إكس : "تختصر لكم الاستقدام بخطوات بسيطة ومؤتمتة بالكامل من خطوة اختيار نوع الاستقدام ومهنة العامل المنزلي وجنسيته حتى وصوله.



خطوات استقدام العمالة:



إصدار تأشيرة العمالة المنزلية للأعزب



منصة #مساند تختصر لكم الاستقدام بخطوات بسيطة ومؤتمتة بالكامل من خطوة اختيار نوع الاستقدام ومهنة العامل المنزلي وجنسيته حتى وصوله.https://t.co/cJ12mFcOqr pic.twitter.com/TiCHMyrnKS — مساند | Musaned (@Musaned_DL) March 21, 2024

1- حدد الخدمة المطلوبة2- اختر مكتب الاستقدام وحدد المتطلبات3- حدد العرض المناسب4- اختر السيرة الذاتية5- اتمم عملية الدفعكذلك حددت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، السن المطلوب لاستخراج تأشيرة العمالة المنزلية للمواطن الأعزب.جاء ذلك في رد من منصة مساند، عبر منصة إكس، على سؤال مواطن قال إنه أعزب ويستفسر بشأن السن المطلوب لاستخراج تأشيرة عاملة منزلية لوالدته.وأجابت منصة مساند بقولها: "وعليكم السلام.. بحسب ضوابط الاستقدام يشترط للأعزب/ العزباء أن يبلغ 24 سنة لاستخراج تأشيرة العمالة المنزلية، ويمكنك التحقق من أهليتك للحصول على تأشيرة العمالة المنزلية قبل رفع الطلب حسب ضوابط الاستقدام المعتمدة".وكانت منصة خدمات العمالة المنزلية "مساند"، قد أوضحت تفاصيل استقدام العمالة المنزلية خلال شهر يناير الماضي والدولة الأكثر في السعر من حيث الاستقدام.أسعار الاستقدام للعمالة المنزليةوأوضحت منصة مساند، أن متوسط أسعار الاستقدام للعمالة المنزلية غي رشاملة الضريبة المضافة بلغت كما يلي:- سريلانكا 13,446- بنجلاديش 9,276- الفلبين 14,447- إثيوبيا 5,259- أوغندا 6,635- كينيا 7,609وأشارت منصة مساند، إلى أن الاستقدام متاح من 33 دولة، وعدد العقود 87.767، موضحا أن المهن الأكثر استقداما "عاملة منزلية، عامل منزلي، سائق خاص".تكلفة التأمين على العمالة: