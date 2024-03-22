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مؤتمتة بالكامل.. 5 خطوات لإتمام عملية الاستقدام عبر مساند

مساند
مساند
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أكدت منصة مساند، المتخصصة في مجال العمالة المنزلية في المملكة، أنها تتيح للمستفيدين إتمام عملية الاستقدام من البداية إلى النهاية بخطوات مؤتمتة وآمنة تماما.اضافة اعلان
وقالت منصة مساند، عبر حسابها في منصة إكس : "تختصر لكم الاستقدام بخطوات بسيطة ومؤتمتة بالكامل من خطوة اختيار نوع الاستقدام ومهنة العامل المنزلي وجنسيته حتى وصوله.

خطوات استقدام العمالة:

1- حدد الخدمة المطلوبة
2- اختر مكتب الاستقدام وحدد المتطلبات
3- حدد العرض المناسب
4- اختر السيرة الذاتية
5- اتمم عملية الدفع

إصدار تأشيرة العمالة المنزلية للأعزب

كذلك حددت منصة خدمات العمالة المنزلية في المملكة "منصة مساند"، السن المطلوب لاستخراج تأشيرة العمالة المنزلية للمواطن الأعزب.
جاء ذلك في رد من منصة مساند، عبر منصة إكس، على سؤال مواطن قال إنه أعزب ويستفسر بشأن السن المطلوب لاستخراج تأشيرة عاملة منزلية لوالدته.
وأجابت منصة مساند بقولها: "وعليكم السلام.. بحسب ضوابط الاستقدام يشترط للأعزب/ العزباء أن يبلغ 24 سنة لاستخراج تأشيرة العمالة المنزلية، ويمكنك التحقق من أهليتك للحصول على تأشيرة العمالة المنزلية قبل رفع الطلب حسب ضوابط الاستقدام المعتمدة".
وكانت منصة خدمات العمالة المنزلية "مساند"، قد أوضحت تفاصيل استقدام العمالة المنزلية خلال شهر يناير الماضي والدولة الأكثر في السعر من حيث الاستقدام.
أسعار الاستقدام للعمالة المنزلية
وأوضحت منصة مساند، أن متوسط أسعار الاستقدام للعمالة المنزلية غي رشاملة الضريبة المضافة بلغت كما يلي:
- سريلانكا 13,446
- بنجلاديش 9,276
- الفلبين 14,447
- إثيوبيا 5,259
- أوغندا 6,635
- كينيا 7,609
وأشارت منصة مساند، إلى أن الاستقدام متاح من 33 دولة، وعدد العقود 87.767، موضحا أن المهن الأكثر استقداما "عاملة منزلية، عامل منزلي، سائق خاص".
تكلفة التأمين على العمالة:


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