لهذا الموعد.. "الأزمات والكوارث" يُحذر سكان مكة من أمطار غزيرة

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أعلنت إمارة منطقة مكة، أن مركز إدارة الأزمات والكوارث، حذر من فرصة هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة وبعض محافظات المنطقة. اضافة اعلان





على سكان مكة أخد الحيطة والحذر



أمطار غزيرة على هذه المحافظات بمكة



الحالة المطرية تستمر حتى التاسعة مساءً



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



ودعا المركز الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر ‏وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه، نظرًا لتعرض جميع محافظات المنطقة لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة.وأوضح أن الحالة المطرية مصحوبة برياح هابطة شديدة السرعة تصل إلى 60 كلم/ ساعة، وجريان للسيول.وكان المركز الوطني للأرصاد قد حذر من تساقط أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة، لتشمل “العاصمة المقدسة العرضيات وجدة والليث والكامل ووالطائف وأضم وميسان والشعيبة وبحرة وخليص ورابغ ورهاط والخرمة والمويه ورنيه وتربة ".وأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.