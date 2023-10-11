الأربعاء، 26 ربيع الأول 1445 ، 11 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

لهذا السبب.. غرامة بقيمة 180 ألف ريال على مهندس مصري

الهيئة السعودية للمهندسين 1
الهيئة السعودية للمهندسين
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook



أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين، توقيع غرامة مالية قدرها 180 ألف ريال بحق مقيم مصري، لمزاولته العمل الهندسي دون تصريح.اضافة اعلان


تفاصيل الواقعة

وفي التفاصيل، فقد ضبطت الهيئة السعودية للمهندسين، أحد الوافدين من الجنسية المصرية في محافظة العيدابي بجازان لقيامه بمزاولة العمل الهندسي دون الحصول على الاعتماد المهني اللازم.
وتم إكمال الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته مع صاحب المكتب الهندسي إلى النيابة العامة حسب الاختصاص. 
وصدر حكم شرعي من المحكمة الجزائية الشرعية ضده وكذا صاحب امكتب الهندسي يقضي بإدانتهما وتغريمهما مبلغ 180 ألف ريال، لمخالفتهم الفقرة الأولى من أحكام المادة الحادية عشر من نظام المزاولة.

اقرأ أيضا

الاقتصاد الاجتماعي
11:57 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

أهمية الاستثمار في الاقتصاد الاجتماعي وأثره في خدمة المجتمع (فيديو)

bdbc011266c88d1256dec9ab1efaa006-Um4bjB
11:53 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

"وقاء" مكة يكافح الجراد في 41 موقعًا بالليث والقنفذة

الضمان الاجتماعي المطور
11:02 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

رد رسمي.. هل زيادة معاش الضمان الاجتماعي دورية أم مرة واحدة؟

أهم 10
10:01 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. التغيرات الجديدة في حساب المواطن وحقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم

اقرأ أيضا

المملكة تنفق على الأطعمة والمشروبات 2 مليار ريال في أسبوع

42 في مكة وحفر الباطن.. درجات الحرارة المسجلة اليوم

بمشاركة 50 جهة.. تنفيذ أكبر فرضية لحماية البيئة البحرية في المملكة

هل ينقطع الإنترنت عن العالم بسبب عاصفة شمسية؟ الخبراء يجيبون

تحذير من موجة باردة على تبوك تبدأ في هذا الموعد

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

أمطار المملكة 17
7:26 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

منها مكة والمدينة.. "الأرصاد" يتوقع هطول أمطار على معظم مناطق المملكة

صندوق تنمية الموارد البشرية
7:10 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

تعديل البنود التنظيمية لمنصة التوظيف الوطنية

نائب أمير الرياض
1:21 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

نائب أمير الرياض يكرم رجال أمن بعد إحباط محاولة سرقة سيارة نقل أموال

WhatsApp Image 2023-10-11 at 12.09.47 AM
12:12 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

مسلخ دواجن يثير غضب أهالي الباحة ومطالب بإزالته فورا .. ما الأمر؟

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الضمان الاجتماعي المطور
12:34 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

بعد زيادة الحد الأدنى.. تعرف على طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي

أمطار غزيرة على عسير
11:53 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

"الإنذار الأحمر".. "الأرصاد" يحذر 10 مناطق من أمطار وأتربة حتى 9 مساءً

الضمان الاجتماعي المطور
11:02 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

رد رسمي.. هل زيادة معاش الضمان الاجتماعي دورية أم مرة واحدة؟

لبييي
12:16 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 11 خطوة للتسجيل كوسيط عقاري وإصدار شهادة عضوية إيجار

البنوك والبورصة
12:13 م الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

بنوك المملكة تخسر 139 مليار ريال من قيمتها السوقية في أقل من عام

أهم 10
10:01 ص الأربعاء، 11 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. التغيرات الجديدة في حساب المواطن وحقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم