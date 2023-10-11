لهذا السبب.. غرامة بقيمة 180 ألف ريال على مهندس مصري

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أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين، توقيع غرامة مالية قدرها 180 ألف ريال بحق مقيم مصري، لمزاولته العمل الهندسي دون تصريح. اضافة اعلان



تفاصيل الواقعة



وفي التفاصيل، فقد ضبطت الهيئة السعودية للمهندسين، أحد الوافدين من الجنسية المصرية في محافظة العيدابي بجازان لقيامه بمزاولة العمل الهندسي دون الحصول على الاعتماد المهني اللازم.وتم إكمال الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته مع صاحب المكتب الهندسي إلى النيابة العامة حسب الاختصاص.وصدر حكم شرعي من المحكمة الجزائية الشرعية ضده وكذا صاحب امكتب الهندسي يقضي بإدانتهما وتغريمهما مبلغ 180 ألف ريال، لمخالفتهم الفقرة الأولى من أحكام المادة الحادية عشر من نظام المزاولة.