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لهذا السبب.. تحويل الدراسة المسائية عن بُعد في جميع مدارس حائل

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مدارس حائل
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أعلنت إدارة تعليم منطقة حائل، أنها قررت اليوم تعليق الدراسة بالفترة المسائية، في جميع المدارس الفترة المسائية بسبب الأحوال الجوية.اضافة اعلان

توحيل الدراسة عبر منصة درستي

وأوضحت أنه بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا من تعليم مكة على سلامة الجميع، فقد تقرر تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي لهذا اليوم الأربعاء  17-4-1445هـ في جميع المدارس المسائية والليلية.

أمطار رعدية وجريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية، متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل ومكة المكرمة وجازان وعسير والباحة والقصيم وحائل والشرقية.

الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.


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