لهذا السبب.. المملكة تجلب بذور 11 نوعًا من الزهور العطرية

أ أ

كشف عضو جمعية العناية بالبيئة في الأفلاج بمنطقة الرياض محمد الشريف، أن الجمعية جلبت بذور 11 نوعا من الزهور العطرية تم استزراعها لتحسين جودة الحياة.



جلب 11 نوعًا من الزهور اضافة اعلان



استزراع النباتات العطرية بأنواعها



pic.twitter.com/ADJ7gYryE9 #الإخبارية فيديو | عضو جمعية العناية بالبيئة في الأفلاج محمد الشريف: شارك أعضاء الجمعية بجلب بذور 11 نوعا من الزهور العطرية تم استزراعها لتحسين جودة الحياة #النشرة_الأولى November 20, 2023

وأوضح في تصريحات لـ "الإخبارية"، أن الجمعية اختارت الوقت المناسب لزراعة هذه الزهور وهو وقت "الوسم" والذي يستمر لمدة 53 يومًا، وتحديدًا النجم الثاني منه وأفضل أيام الوسم.وأضاف أن الجمعية جلبت البذور بما فيها من أنواع عطرية وأنواع زهرية، وبالتعاون مع البلدية التي جهزت المواقع وتم استزراعها والحمد لله.وأكد أنه بعد حوالي شهر يستمتع الزوار بهذه النباتات الزهرية والعطرية، التي من المتوقع أن تكون زاهرة طوال موسم الربيع.