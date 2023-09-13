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لهذا السبب.. "الدفاع المدني" يُنفّذ فرضية لصافرات الإنذار بتبوك

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فرضية لصافرات الإنذار بتبوك
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تنفذ المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، فرضية إطلاق صافرات الإنذار في مدينة تبوك.

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الفرضية تشمل هذه المحافظات

وأوضحت أن الفرضية تشمل محافظات "ضباء، والوجه، وأملج، وتيماء، وحقل، والبدع", وذلك في تمام الساعة الـ (1) ظهرًا.


التأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار

وأوضحت المديرية أن هذه التجربة ضمن التجارب الدورية التي تنفذها المديرية على صافرات الإنذار في جميع مناطق المملكة، والتي تهدف إلى التأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها.


محافظ جدة يطلع على عرض لفرضية صافرات إنذار
في الوقت نفسه، اطلع صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة في مكتبه صباح أمس، على عرض عن التجربة الفرضية لصافرات إنذار السيول والفيضانات التي ستنفذها إدارة الدفاع المدني بمحافظة جدة.
وتنفذ الفرضية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ظهر غد الأربعاء، قدمه مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة جدة العميد تركي بن علوان الحارثي.

نظام صافرات الإنذار
يذكر أن نظام صافرات الإنذار المركب حديثًا على سدود أودية قوس ومثوب وغليل والمجاري المائية خلفها يشتمل على 59 صافرة ويتكون من:

- نظام إنذار وادي العسلا: ويتكون من 19 صافرة تمتد من بحيرة الصرف الصحي إلى البحر امتدادًا مع مجرى السيول ونفذ المشروع من قبل شركة تقنية البيئة الدولية وبإشراف وتمويل من وزارة المياه والكهرباء.

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