لهذا السبب.. الدفاع المدني يشدد على أهمية المحافظة على سلامة الأطفال داخل المنازل

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أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تنبيهًا مهمًا بأن أهمية المحافظة على سلامة الأطفال داخل المنازل.





أهمية المحافظة على سلامة الأطفال داخل المنازل اضافة اعلان



خطوات المحافظة على سلامة الأطفال



وشددت على حسابها في منصة "إكس"، على أهمية المحافظة على سلامة الأطفال في المنازل، وعدم ترك مصادر الحريق في متناولهم، وتأمين الموقد، والتقيد باشتراطات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.وأكدت على أهمية المحافظة على سلامة الأطفال في المنازل، من خلال إتباع الإرشادات الآتية:1 - تأمين الموقد.2 - تغطية مقابس الكهرباء.3 - التأكد من سلامة الأسلاك الكهربائية.4 - عدم ترك مصادر الحريق في متناولهم.5 - إبعاد أسطوانة الغاز والأجهزة الكهربائية.6 - وضع الأدوات الحادة ومواد التنظيف والمواد الكيميائية في مكان بعيد عن متناول الأطفال.7 - عدم ترك الأطفال وحدهم في المسابح، ووقايتهم من جميع الأسباب المؤدية إلى الاحتجاز دون رقابة.