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لهذا السبب.. الأشهر الثلاث الماضية كانت الأكثر سخونة على الإطلاق

المنظمة العالمية للأرصاد الجوية
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية
أ أ
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أكَّدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن الأشهر الثلاث الماضية كانت الأكثر سخونة على الإطلاق، وفقًا لما أظهرته بيانات المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى.اضافة اعلان

حرارة غير مسبوقة للشهر الثالث على التوالي

 وأوضح مركز إعلام الأمم المتحدة، وفقًا للبيانات المسجلة، أن درجة حرارة سطح البحر حول العالم وصلت لمستويات غير مسبوقة للشهر الثالث على التوالي.
 كما أن حجم الجليد البحري في القطب الجنوبي بات عند مستوى قياسيًا منخفضًا لهذا الوقت من العام.

احترار قوي ناجم عن ظاهرة النينيو

 وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن هذا العام حتى شهر أغسطس، يعد الأكثر حرارة على الإطلاق بعد عام 2016، عندما كان هناك احترار قوي ناجم عن ظاهرة النينيو.

صيف ناري في نصف الكرة الأرضية الشمالي


 وقال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتّري تالاس: "إن نصف الكرة الأرضية الشمالي شهد صيفًا من الظواهر المتطرفة، حيث وقعت موجات حر متكررة نجمت عنها:
- أضرار صحية.
- تعطيل للحياة اليومية.
-  حرائق غابات مدمرة.
- إحداث خسائر دائمة في البيئة.

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