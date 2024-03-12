لهذا السبب.. إغلاق طريق "أبو عبيدة بن الجراح" في حفر الباطن غدًا

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أعلنت أمانة محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، أنه تقرر إغلاق مؤقت لطريق "أبو عبيدة بن الجراح".





إغلاق طريق "أبو عبيدة بن الجراح" في حفر الباطن غدًا



الإغلاق يأتي بغرض استكمال أعمال البنية التحتية



وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أنه اعتبارًا من يوم غد الأربعاء يتم إغلاق مؤقت لطريق "أبو عبيدة بن الجراح" من تقاطع الخزان حتى تقاطع "أبو موسى الأشعري".وأشارت "الأمانة" إلى أن الإغلاق سيبدأ من طريق "أبو عبيدة عامر بن الجراح"، بغرض استكمال أعمال البنية التحتية.وطالبت أمانة حفر الباطن جميع المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة المعنية والالتزام بالتعليمات، مبديةً أسفها لحدوث أي إزعاج لسالكي الطريق.