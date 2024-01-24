الأربعاء، 12 رجب 1445 ، 24 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

لهؤلاء الطلاب.. ديوان المظالم يُعلن موعد التقديم على برامج التدريب التعاوني

درب
ديوان المظالم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلن ديوان المظالم بالتزامن مع اليوم الدولي للتعليم عن موعد بدء تلقي طلبات الراغبين في التدريب التعاوني لطلاب وطالبات الجامعات ومعهد الإدارة العامة لدى ديوان المظالم ومحاكمه والمرافق التابعة له بجميع مناطق المملكة.

اضافة اعلان

موعد التقديم على برامج التدريب التعاوني

وأوضح أن ذلك يتم عبر منصة "خبير" للتدريب التعاوني ولمدة أسبوعين من يوم الاثنين 29 يناير 2024م، حيث سيتمكن الطلبة عبر المنصة من التقديم واختيار التخصص، ومكان التدريب الأنسب لهم، مع إمكانية تتبع حالة الطلب والتعديل عليه عبر المنصة.
 ويمنح برنامج التدريب التعاوني "خبير" بمحاكم وإدارات ديوان المظالم في مناطق المملكة للراغبين فرص التدريب على تخصصات: الشريعة، والأنظمة، والقانون، وأصول الدين، ودبلوم الدراسات القانونية، وتقنية المعلومات، والمكتبات، والموارد البشرية، وإدارة المواد، والسكرتارية، والمحاسبة، والإدارة المالية، وإدارة الأعمال.


خلق مزيد من الفرص التشاركية مع مختلف القطاعات

 ويسعى ديوان المظالم من خلال هذه البرامج التدريبية التي يتيحها إلى خلق مزيد من الفرص التشاركية مع مختلف القطاعات في المملكة، والأكاديمية منها على وجه الخصوص، وفق رؤى ديوان المظالم وأهدافه، ومبادراته المجتمعية.

اقرأ أيضا

26 ألف مزرعة تنتج 97.9 مليون كجم من التمور بالمدينة المنورة خلال عام 2023

"التعليم" تحدد آلية اختبار الفصل الدراسي الثاني

عاجل.. تحذير من موجة قطبية شديدة البرودة على مناطق المملكة بهذا الموعد

عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك خالد يكشف مميزات برنامج "القيد المزدوج" (فيديو)

أخبار السعودية.. صرف رواتب يناير في هذا الموعد و5 خدمات تعليمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ديوان المظالم 9:00 م الأربعاء، 03 يناير 2024

أول المباني النموذجية.. افتتاح مجمع محاكم ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة

المدينة المنورة.. مسارات للدرجات 5:15 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

أمانة المدينة المنورة تعلن عن إنجاز مسارات الدراجات الهوائية بطول 70 كيلو

أخبار السعودية 4:53 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

أخبار السعودية.. 15 قرارًا مهمًا لمجلس الوزراء و 6 شروط للتقديم على وظائف جدارات

المديرية العامة المخدرات 3:52 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

داهم أوكارهم.. الأمن يُفاجئ تجار المخدرات في هذه المناطق

اقرأ أيضا

اختبار القدرة المعرفية
2:01 م الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. إعلان نتائج اختبارات القدرات العامة الورقي اليوم

GEk89x5XMAAA4v-
1:52 م الأربعاء، 24 يناير 2024

"المسند" يكشف سر ظاهرة التوقيت الغروبي وعلاقته بالنظام الزوالي

GEmZ_tGXQAAGalB
1:50 م الأربعاء، 24 يناير 2024

شرطة جازان تتحرك للقبض على مقيمين لتهريبهما ممنوعات

أمانة الرياض
1:31 م الأربعاء، 24 يناير 2024

قرار مهم لأمانة الرياض للحد من تسرب السيارات للأحياء والشوارع والمحاور التجارية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الدفاع المدني
5:25 م الأربعاء، 24 يناير 2024

انهيار جزئي لاستراحة في حي قرطبة بالرياض

وظائف فرص شاغرة
5:02 م الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. تنتهى الفرصة غدًا.. رابط التقديم على أكثر من 16 ألف وظيفة في 200 شركة كبرى

الراتب - ريال 0 عملة
4:01 م الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. صرف معاشات التقاعد في هذا الموعد

أخبار السعودية
2:27 م الأربعاء، 24 يناير 2024

أخبار السعودية.. صرف رواتب يناير في هذا الموعد و5 خدمات تعليمية لمستفيدي الضمان الاجتماعي

اختبار القدرة المعرفية
2:01 م الأربعاء، 24 يناير 2024

عاجل.. إعلان نتائج اختبارات القدرات العامة الورقي اليوم

أمانة الرياض
1:31 م الأربعاء، 24 يناير 2024

قرار مهم لأمانة الرياض للحد من تسرب السيارات للأحياء والشوارع والمحاور التجارية