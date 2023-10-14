لم يتم دراسة الأهلية أو إيداع الدعم .. حساب المواطن يعلق

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أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن للمستفيد التواصل مع الدعم الفني في حال عدم وصول الدعم أو في حالة عدم دراسة الأهلية. اضافة اعلان





الدعم والأهلية



جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال فيه : "لم يتم دراسه الأهليه ولا حتى إيداع الدعم لماذا .. وماذا أفعل؟".وأجاب برنامج حساب المواطن بقوله: "حياك الله ، نأمل من المستفيد الرئيسي التواصل معنا على الرقم الموحد 19912 من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحاً إلى 8 مساءً من خلال رقم الجوال المسجل لدينا في البرنامج وذلك حفاظاً على خصوصية معلوماته".وفي وقت سابق، اشترط حساب المواطن، الإفصاح عن المكافأة الطلابية ضمن البيانات الشخصية للمستفيدين.وقال البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس": "تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنها، باختيار الحالة الوظيفية "طالب" نوع الدخل "غير ذلك" ومصدر الدخل "برنامج دعم حكومي"، وسيتم احتسابها من ضمن الدخل".

حالة الدفعة لا يوجد



حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟



خطوات التسجيل في حساب المواطن

