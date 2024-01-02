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لمواكبة سوق العمل.. تطوير مهارات ومعارف جميع البرامج الجامعية

هيئة تقويم التعليم
تقويم التعليم
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أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنَّ برنامج "جاهزية"، يهدف إلى تطوير المعايير والمهارات الأكاديمية لمواكبة سوق العمل، وضمان الجودة.

تقييم خريجي البرامج الجامعيةاضافة اعلان


وكشف تقرير رسمي أن ذلك يتم من خلال تحديد إطار تخصصي يمثل الحد الأدنى من المهارات والمعارف (نواتج التعلم) لكل مجال بالتعاون مع الجهات والهيئات الوطنية ذات العلاقة وضبط الجودة عبر تقييـم خريجي كافة البرامج الجامعية، وجاهزية المخرجات لسوق العمل عبر اختبارات معيارية لعينات من الخريجين.

وبين التقرير أنَّ هيئة تقويم التعليم، تعاونت مع الجهات الوطنية ذات العلاقة؛ لدعم تلبية الخطط الدراسية لمتطلبات سوق العمل، وتطوير المعايير الأكاديمية التخصصية بما يسمح بالمرونة والتمايز واعتبار الاتساق مع المعايير الأكاديمية التخصصية المبنية علـى التعاون مع الجهات الوطنية أحد المتطلبات الرئيسة للاعتماد الأكاديمي للبرامج في الجامعات.
وفي هذا السياق، تم إعداد مجموعة من الاختبارات المعيارية لخريجي الجامعات لقـياس جودة مخرجاتها، وتضمين أداء الطالب في الاختبارات المعيارية بوصفه أحد متطلبات الاعتماد البرامجي وضمن مؤشرات التصنيف السعودي العالمي للجامعات، وفقا لـ"المدينة".

ضبط جودة مخرجات التعليم الجامعي


ولفت التَّقرير إلى أنَّ الهدف الرئيس هو ضبط جودة مخرجات التعليم الجامعي، وتعزيز جاهزية خريجيه لسوق العمل، وذلك بضمان وضبط الحد الأدنى من نواتج التعلم والمعايير الأكاديمية التخصصية وتحديد الحد الأدنى مـن المعارف والمهارات والقيم ونواتج التعلم الواجب تضمينها في مختلف التخصـصات.

وتم في هذا الإطار، اعتماد منهجية تطوير المعايير الأكاديمية التخصصية على التعاون بين فرق قطاعية، تمثل أطياف السوق المختلفة، وتتشكل من جهات وطنية عدة وشركات رائدة، والإسهام في تحقيق المستهدفات الوطنية لبرنامج تنمية القدرات البشرية ورؤية المملكة 2030.

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