لمدة 5 أيام.. تفاصيل احتفال مدارس تعليم الرياض بيوم التأسيس

أ أ

تحتفي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، اليوم الأحد، بيوم التأسيس، وذلك في مكاتب التعليم ومختلف مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية والمدارس العالمية والأجنبية والتعليم المستمر.





مليون و200 ألف طالب يشاركون في الاحتفالات بيوم التأسيس



خطة إعلامية للاحتفاء بيوم التأسيس تشمل حزمة من الفعاليات



الاحتفاء بيوم التأسيس في 22 من فبراير من كل عام



تلاحم القيادة والشعب



ويشارك في الاحتفالات أكثر من مليون ومئتي ألف طالب وطالبة عبر حزمة من الفعاليات المتنوعة تستمر حتى الخميس المقبل.وأكد المتحدث الرسمي لتعليم الرياض، عبدالسلام الثميري، أن احتفاء الإدارة بيوم التأسيس في جميع قطاعاتها التعليمية؛ يأتي إيمانًا بقيمة المناسبة الوطنية وأهميتها في تعزيز الوعي والمعرفة لدى النشء بعُمق تاريخ الدولة السعودية وترسيخ اعتزازه بوطنه وقيادته وتاريخه.أوضح أن الإدارة بجميع منسوبيها وطلابها وطالباتها ستشارك في الاحتفاء بالمناسبة بحزمة متنوعة من الفعاليات التي تعبر عن ارتباطنا الوثيق وارتباط أجدادنا بالقيادة عبر التاريخ تحت راية التوحيد، تذكيرًا بسير أئمة وملوك وأمراء هذه الدولة المباركة.وأبان الثميري أنه جرى إعداد خطة إعلامية للاحتفاء بيوم التأسيس تتضمن إنتاج وتصميم العديد من المواد الإعلامية من أخبار وتغطيات وتصاميم وفيديوهات سيتم نشرها عبر وسائل الإعلام المختلفة والمنصات الإعلامية المعتمدة وعبر حسابات الإدارة المختلفة.تحتفل المملكة في هذا الشهر وتحديداً في يوم 22 من فبراير من كل عام، بذكرى يوم التأسيس، هذه الذكرى الغالية والخالدة في وجدان الشعب السعودي والأمة العربية بأسرها.وتحل علينا، ذكرى مجيدة هي ذكرى تأسس المملكة وكيان الدولة السعودية بعزها وشموخها، تحت راية التوحيد، ذكرى تلاحم القيادة والشعب تحت راية التوحيد المباركة، راية العز والشموخ والعلا والمجد والنصر والفخر.ويأتي يوم 22 من فبراير من كل عام، ليجسد ذكرى تأسيس الدولة السعودية، ويسمى "يوم التأسيس"، وجاء ليؤكد العمق التاريخي والحضاري لدولتنا المباركة، فهو يوم راسخ يحمل دلالات تاريخية ضاربة في عمق التاريخ.وبلا شك فإن أهمية يوم التأسيس تكمن في أنه يوم تاريخي في ذاكرة الوطن وعمق التاريخ وتأصيل جذور بناء الدولة السعودية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – تغمده الله بواسع رحمته-، وأبناؤه البررة من بعده الذين أسهموا في بناء وازدهار هذه البلاد على ثرى هذا الوطن الطاهر.