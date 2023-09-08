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لمدة شهرين.. إغلاق طريق الظهران - الجبيل لأعمال الصيانة (فيديو)

صيانة الطرق
صيانة الطرق
أ أ
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بدأت الهيئة العامة للطرق، صباح اليوم الجمعة، إغلاق طريق الظهران - الجبيل لأعمال الصيانة لمدة شهرين. 
وأفاد مراسل فضائية "الإخبارية" أن هناك تنبيهات لساكني هذه المنطقة وسالكي هذا الطريق، بضرورة الالتزام بالوقت المحدد لعملية الصيانة.

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بيان الهيئة العامة للطرق

وأعلنت الهيئة العامة للطرق عبر حسابها في منصة "إكس": "البدء بتنفيذ التحويلة المرورية لأعمال إصلاح وتوسعة طريق الظهران الجبيل بدايةً من تقاطع طريق الملك سعود بطول 6 كم باتجاه الجبيل مع إصلاح جسور تقاطع طريق الظهران الجبيل مع طريق الملك سعود، وذلك ابتداءً من صباح يوم الجمعة الموافق 08-09-2023م، ولمدة شهرين".

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