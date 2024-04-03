لمدة سنتين.. خدمة متاحة عبر "نماء" تحمّل الدولة الرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج الزراعي

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أتاحت
وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدمة تحمل الدولة الرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج
الزراعي عبر بوابة "نما" الإلكترونية، وفقًا لشروط وضوابط المزارعين
والمؤسسات والشركات والجمعيات الزراعية.
خدمة تحمل الدولة الرسوم الجمركية:
وأوضحت الوزارة، أن الخدمة تستهدف المزارعين والمستثمرين والجمعيات الزراعية (قطاع الأعمال والأفراد)، مؤكدةً أهمية تحقيق طالبي الخدمة للضوابط والاشتراطات وفقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن، مع ضرورة وجود سجل زراعي مطور وترخيص مشاريع متخصصة.
قرار مجلس الوزراء:
وأشارت الوزارة إلى أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحمّل الدولة للرسوم الجمركية لمدخلات الإنتاج الزراعي لأصناف وبنود جمركية محددة لمدة سنتين وفقًا لعدد من الضوابط، يأتي خطوة إستراتيجية لدعم القطاع الزراعي، وتشجيع الإنتاج المحلي، وتخفيض تكاليف الإنتاج، وتعزيز قـدرات صغـار المنتجيـن الزراعييـن والجمعيات التعاونية والمؤسسـات الريفية؛ وتمكينها من الحصول على الموارد الإنتاجية والخدمات الزراعية والوصول للأسواق، بجانب الإسهام في تنويع القاعدة الإنتاجية للزراعة، تحقيقًا للأمن الغذائي.
ودعت الوزارة المستثمرين والمزارعين الراغبين في الحصول على الخدمة الدخول إلى منصة "نما" من خلال الرابط التالي: (هنا)