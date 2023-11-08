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لماذا يشعر مريض الروماتيزم بالألم في فصل الشتاء؟

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الروماتيزيم
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كشف مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة، عن سبب شعور مريض الروماتيزم بالألم في فصل الشتاء.
وأوضح على حسابه في منصة "إكس"، أن فصل الشتاء يؤثر على مرضى الروماتيزم، مؤكدًا أن الطقس البارد لا يسبب التهاب المفاصل، ولكن يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الآلام.اضافة اعلان
وأضاف أن درجات الحرارة المنخفضة تؤدي إلى زيادة سك السائل الزلالي الذي يعمل كممتص للصدمات بالمفاصل، ما يجعل المفاصل أكثر صلابة وأكثر حساسة بالألم.

قائمة بأهم الأطعمة المسموحة والممنوعة

ومن جهتها، قالت الدكتورة مروة إبراهيم، اختصاصية التغذية العلاجية والسمنة، إن مرض الروماتيزم من الأمراض المناعية، موضحة أنه يتسبب في ألم شديد من الصعب تحمله.
ونصحت بعدم تناول حاملي هذا المرض بعض الأطعمة التي تسبب في زيادة الأمر تعقيدًا وسوء، وهي:

- اللحوم الحمراء
لأنها تحتوي على دهون مشبعة، والإسراف في تناول هذه الدهون يتسبب في التعرض للعديد من المشاكل والآثار السلبية لمرضى الروماتيزم، وزيادة الالتهاب في المفاصل.
- النشويات
مثل المكرونة والأرز والحلويات والخبز، فهذه الأطعمة تؤثر بالسلب على صحة مريض الروماتيزم، فهي تتسبب في ارتفاع نسبة سكر الدم الناتج عنها مما يؤدي إلى زيادة التهاب المفاصل.
- الأطعمة المقلية
فهي تزيد من الأكسدة والشوائب في الجسم، مما يسفر عن زيادة الأمر تعقيدًا بالنسبة لمرضى الروماتيزم.

ولعلاج مرضى الروماتيزم

الأطعمة المسموحة لمرضى الروماتيزم

- المأكولات البحرية
نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من أحماض أوميجا 3، التي تقلل من حدة المرض، وتساعد في تخفيف التهاب المفاصل.
- الخضراوات والفاكهة
هذا لأنهما يحتويان على مضادات أكسدة وفيتامينات متنوعة منها فيتامين أ، وفيتامين ب، وفيتامين ج، مؤكدة أن هذه العناصر الغذائية تسهم بشكل كبير في تقليل حدة الألم الناتج عن الروماتيزم.
- البقوليات
مثل الفول والعدس، وذلك لاحتوائها على البروتينات، والزنك، والحديد، والماغنسيوم، وكذلك حمض الفوليك، فتناولها يعد من الحيل الغذائية الرائعة للحفاظ علي صحة مريض الروماتيزم.
- المكسرات
لأنها تحتوي على أحماض الأوميجا 3، التي تسهم في تقليل التهاب المفاصل، والألم المتعلقة بمرض الروماتيزم.


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