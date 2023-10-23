لماذا لا يُرافق الأعاصير المدارية بُروق وبَرَد؟ خبراء يُجيبون

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بالتزامن مع اجتياح عاصفة "تيج" لمنطقة الخليج، كشف خبراء الأرصاد أن الأعاصير المدارية عادةً لا يرافقها حدوث البروق وتساقط حبات البرد. اضافة اعلان





الأعاصير المدارية لا يصاحبها بُروق



تصادم هواء بارد وجاف مع هواء دافئ ورطب



سبب عدم وجود برد مع الأعاصير



مستجدات الحالة المدارية في بحر العرب



وحسب "طقس العرب"، فقد أرجع الخبراء السبب إلى نشاط الرياح الأفقية في الأعاصير أكثر من الرياح الرأسية، حيث تحتاج البروق والرعود لنشأتهما إلى رياح قص عمودية عالية واللازمة لحدوث تصادم لحبات البَرَد مع بعضها البعض لإنتاج شحنات البرق الكهربائية.وأوضح الخبراء، أن البُروق تشاهد أحيانًا على حواف عين الإعصار من الداخل في بعض الحالات المدارية، لاسيما تلك التي تكون في مُستويات متقدمة وتنشأ في هذه الحالة نتيجة تصادم بين هواء بارد وجاف هابط مع هواء دافئ ورطب صاعد، وحينئذ تنشط رياح القص في نطاق ضيق جغرافيًا ونشاهد حينها ومضات البرق عند حواف العين.وبين المختصون أن الحالات المدارية أيضًا، لا يصاحبها تساقط لحبات البَرَد، بسبب الرطوبة الدافئة العالية المُصاحبة لها، وارتفاع خط التجمد والمسؤول المُباشر لتكون البَرَد إلى الطبقات العالية من الغلاف الجوي.يأتي هذا في وقت بدأ فيه الضعف التدريجي للحالة المدارية تيج، وتراجع تصنيفها إلى إعصار مداري من الدرجة الثانية، مع احتمال تراجع تصنيفها خلال 12 ساعة القادمة إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى.