لماذا كان السلف يُسمّون الشتاء الغنيمة الباردة؟ "الخثلان" يُجيب

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أجاب
أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن
سؤال البعض:" لماذا كان السلف يسمون الشتاء الغنيمة
الباردة؟".
الشتاء غنيمة باردة
وأوضح
في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن السلف الصالح كانوا
يسمون الشتاء الغنيمة الباردة، نظرًا لقصر نهاره وطول ليله.
وأضاف أن قصر نهار الشتاء يكون أسهل في الصيام، وطول ليله يكون أسهل في القيام، لأنه مع طول الليل تأخذ النفس حظها من النوم ويقوم الإنسان نشيطًا، ويصلي من الليل ما شاء الله.🔆 لماذا كان السلف يسمون الشتاء الغنيمة الباردة؟#سعد_الخثلان#درس_الخثلان#فتاوى_الخثلان#صيام_الاثنين— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) December 3, 2023
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سهولة صيام النهار وقيام الليل بالشتاء
وبين أن قصر النهار مع برودة الجو يجعل من صيامه أمرًا سهلًا ويسيرًا على النفس، ولذلك سمى السلف الصالح الشتاء بالغنيمة الباردة، يحصلون فيه أجر الصيام وأجر القيام مع قلة المشقة.
وأشار إلى أن الشتاء غنيمة المؤمن، يستطيع أن يصوم أيامه بسهولة وبغير مشقة، وذلك نظرًا لقصر النهار وبرودة الجو، ولطول الليل يقوم المؤمن من دون تعب أو مشقة.
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