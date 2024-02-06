لماذا سمي موسم العقارب بهذا الاسم؟ أجواء معتدلة لا تخلو من هجمات برد مباغتة

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كشف الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، عن سبب تسمية موسم العقارب بهذا الاسم.
مواسم الشتاء الفعلي
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وقال الزعاق: "إن المربعانية، والشبط، والعقارب هي مواسم الشتاء الفعلي، والمربعانية بداية البرد في شهر ديسمبر".
وتابع الدكتور خالد الزعاق "أما موسم الشبط فهو شدة البرد في شهر يناير، والعقارب نهاية البرد بنهاية شهر فبراير".
سبب تسمية موسم العقارب
وأضاف الزعاق : "أننا خلال هذه الأيام نشهد موسم العقارب وهو معتدل لا يخلوا من هجمات برد مباغتة تأتي على حين غفلة (ويلسع) كلسع العقرب؛ لذلك سمي بموسم العقارب".
وختم د. خالد الزعاق بقوله : "إن مدة موسم العقارب مدته 39 يوما مقسمة لدى العرب إلى ثلاثة نجوم.
توقعات حالة الطقس
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة مع تكون الضباب على مناطق جازان، عسير، الباحة.
وكذلك على الأجزاء الشمالية من المملكة ( القريات وطريف)، في حين لا يزال الطقس بارد على معظم مناطق المملكة.
لماذا سمي موسم العقارب بهذا الاسم؟— العربية برامج (@AlArabiya_shows) February 5, 2024
التفاصيل في #تقويم مع خالد الزعاق.#نشرة_الرابعة #السعودية @dralzaaq pic.twitter.com/Lxwl47dnRU