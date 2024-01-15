لماذا تتجمع قرود البابون في بعض مناطق المملكة؟ (فيديو)

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تشكل تجمعات قرود البابون في بعض مناطق المملكة حالة من القلق بسبب تكاثر أعدادها بصورة لافتة، فضلا عن مخاوف الأهالي بسبب هجوم القرود في بعض الأحيان على المنازل بحثا عن الطعام. اضافة اعلان





أسباب تجمعت قرود البابون ببعض المناطق



عمليات صيد الحيوانات المفترسة



وفي هذا السياق، قال الناشط البيئي، سعيد السهيمي، إن من أهم أسباب تجمعات "قرود البابون" في بعض مناطق المملكة ترجع إلى سلوكيات المواطنين التي حولت هذه الحيوانات إلى مستأنسة بفعل إطعام الناس لها، الذي ساعدها في التكاثر بشكل كبير.وأضاف السهيمي، في لقاء مع برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، أن قرود البابون الموجودة الآن في بعض مناطق المملكة تختلف عن أقرانها البرية التي تعيش في الجبال.وتابع أن من خصاص قرود البابون في المملكة، أن فسيولوجيتها تغيرت بمعايشتها تجمعات البشر لفترة طويلة امتدت إلى 40 عامًا تقريبًا إلى الآن.ولفت السهيمي، إلى أن عمليات صيد الحيوانات المفترسة ومنها الذئاب والضباع والفهود على سبيل المثال، التي كانت عادة معروفة ببعض المناطق لسنوات طوال قد أخلت بالتوازن البيئي في المملكة، قبل أن يتم التصدي لعمليات الصيد هذه في السنوات الأخيرة.