لماذا أضيئت مباني وأبراج البنوك في المملكة باللون الأحمر؟

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كشفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك بالمملكة، عن انطلاق النسخة الثانية من الحملة الوطنية للتوعية بالاحتيال المالي #خلك_حريص بالتعاون مع جميع البنوك الوطنية وعدة جهات رسمية في المملكة. اضافة اعلان



هدف الحملة

وتهدف الحملة إلى توعية الجمهور بالطرق السليمة والآمنة في التعاملات المالية الإلكترونية وحثهم على حماية البيانات الشخصية والمالية، وتأتي هذه الحملة بنسختها الثانية بعد تحقيق نتائج وصول عالية وتفاعل أكثر من 15 مليون شخص على مستوى المملكة في العام الماضي.



إضاءة مباني وأبراج البنوك

وتم إضاءة مباني وأبراج البنوك وعدد من الجهات باللون الأحمر في مدينتي الرياض والدمام ضمن الإعلان عن انطلاق حملة #خلك_حريص للجمهور ومشاركة عدد من الجهات باعتبارها جزءًا من هذه الحملة في رفع الوعي بالاحتيال المالي وجذب الانتباه إلى بدء هذه المبادرة الوطنية الهامة.



وتهدف الحملة للتوعية بطرق الاحتيال المالي #خلك_حريص في نسختها الثانية إلى تمكين الأفراد بالمعرفة اللازمة وتسليط الضوء حول الطرق الجديدة والمنتشرة مؤخراً للاحتيال المالي وفق ما رصدته الجهات ذات العلاقة، حيث وضحت لجنة البنوك بأن استراتيجية التواصل في حملة #خلك_حريص تهدف لتشجيع افراد المجتمع على المشاركة في المهمة التوعوية من خلال تفاعلهم مع مخرجات الحملة والمساهمة في نشر النصائح التوعوية حول طرق تجنب الاحتيال المالي عبر مختلف القنوات.



إضافةً إلى ذلك، تم التركيز في مخرجات حملة #خلك_حريص على استهداف عدة فئات معينة من أفراد المجتمع، حيث أعطت اللجنة اهتمامًا خاصًا بتوعية كبار السن ورفع وعيهم بمخاطر الاحتيال المالي إذ يعتبر كبار السن فئة مستهدفة لعمليات الاحتيال مؤخراً، وتأخذ الحملة بعين الاعتبار أهمية تشجيع أفراد المجتمع بضرورة مساعدة كبار السن في حماية أنفسهم من الاحتيال وتوضيح الطرق الفعالة للتعامل مع تلك المحاولات.