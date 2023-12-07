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للمنشآت والأفراد.. "الغذاء والدواء" تطلق خدمة "أذونات استيراد وفسح الدواء

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الهيئة العامة للغذاء والدواء
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أطلقت الهيئة العامة للغذاء والدواء خدمة "أذونات استيراد وفسح الدواء"، التي تمكّن المنشآت والأفراد من تقديم طلبات الاستيراد والفسح عبر منصة "فسح"، وذلك وفقًا للاشتراطات والضوابط المعتمدة بهذا الخصوص.اضافة اعلان

أهم خدمات هيئة الغذاء والدواء

 وأوضحت "الغذاء والدواء" أن المنصة تتميز بأتمتة إجراءات تقديم الطلبات، وتقليل الأخطاء البشرية عبر تعزيز الكفاءة، والتقليل من الوقت والجهد المستغرق في الحصول على أذونات الاستيراد والفسح، وضمان الأرشفة الإلكترونية للطلبات والشهادات.

آلية الحصول على أذونات الاستيراد والفسح

 وأشارت "الهيئة" إلى أنها نظمت ورش عمل للشركات بهدف شرح آلية الحصول على أذونات الاستيراد والفسح، كما سيتم نشر دليل المستخدم الخاص بالخدمة.
 ودعت "الغذاء والدواء" الراغبين في الحصول أذون الاستيراد والفسح بالدخول على الموقع الإلكتروني لنظام خدمات الفسح لمعرفة التفاصيل والاستفادة من الخدمة عبر هذا الرابط (اضغط هنا).
 يذكر أن الخدمة تأتي بإشراف "الهيئة" وتشغيل وتطوير الشريك التقني شركة " ثقة".

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