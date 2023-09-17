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للمعتمرين.. معلومات لاتفوتك عن تطبيق نسك

العمرة
تطبيق نُسك للحصول على تصريح بأداء العمرة
أ أ
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حثت وزارة الحج والعمرة، المعتمرين على تحميل تطبيق "نُسك"، والذي يتم من خلاله الحجز لأداء العمرة. 
وكتبت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "ضيف الرحمن قبل القدوم لأداء العمرة، لا تنس تحميل تطبيق نسك على هاتفك الجوال، فمن خلاله يمكن: اضافة اعلان
-أصدار تصاريح العمرة
-إصدار تصاريح الصلاة في الروضة الشريفة
ويحتوي التطبيق على: 
-مواقيت الصلاة.
-دليل منصات السفر والسياحة.
-مؤشر القبلة.


ماذا تعرف عن تطبيق نُسُك؟

ويُعدّ تطبيق نُسُك أحد التطبيقات التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة، للتمكين من إصدار التصاريح اللازمة لأداء مناسك العمرة، وزيارة الروضة الشريفة، وفق الطاقة الاستيعابية المعتمدة من الجهات المعنية.
ويهدف ذلك لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة، مع تحقيق الضوابط التنظيمية بالتكامل مع تطبيق توكلنا، للتحقق من سلامة الحالة الصحية للمتقدم على التصريح.

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