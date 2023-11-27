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للمرة الثالثة على التوالي.. انتخاب المملكة رئيسًا للهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك

مصايد الاسماك
الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك
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 انتخبت الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك (RECOFI) التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، المملكة العربية السعودية للمرة الثالثة على التوالي رئيسًا للهيئة، وذلك خلال الدورة الـ12 التي تستضيفها المملكة بمشاركة 10 دول، خلال الفترة 27 - 29 نوفمبر الجاري في جدة.اضافة اعلان

 المملكة رئيسًا للهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك

 وثمنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، انتخاب المملكة للمرة الثالثة على التوالي لرئاسة الهيئة، مؤكدةً أن الثقة التي حظيت بها من الدول الأعضاء في الهيئة، تأتي نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها في المحافظة على الموارد الطبيعية، وتطوير قطاع الثروة السمكية، وذلك ضمن أهداف إستراتيجية أطلقتها ضمن رؤية 2030؛ للتنمية المستدامة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
 وأوضحت الوزارة، أن الهيئة الإقليمية لمصايد الأسماك، تهدف إلى تشجيع تنمية الموارد البحرية الحية وصونها وإدارتها بصورة حكيمة واستخدامها أفضل استخدام.
إلى جانب تنمية قطاع تربية الأحياء المائية في منطقة عمل الهيئة، وصون الموارد البحرية الحية وإدارتها، والمراجعة الدائمة للجوانب الاقتصادية والاجتماعية لصناعة صيد السمك، والتوصية بأية تدابير تهدف الى تنمية هذه الصناعة؛ وتشجيع الأنشطة والبحوث العلمية في هذا المجال.
 يذكر أن الهيئة تم تأسيسها من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في 1999م، وعقدت أول دورة لأعضائها في مسقط عام 2001م، ويشمل نطاق عملها الخليج العربي وخليج عمان، وتضم في عضويتها دول الخليج الست (السعودية والإمارات وقطر والكويت وسلطنة عمان والبحرين)، إضافة إلى العراق وإيران.

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